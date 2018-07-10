Кириченко: «Обидно, могли сыграть в финале. Англия вполне России по зубам»

Бывший главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко сожалеет, что российская национальная команда не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира-2018.

«Смешанные, конечно, чувства. В четвертьфинале россияне показали качественную игру в матче с очень сильным соперником. Обидно по такому матчу проигрывать в серии пенальти. Учитывая уровень соперника, назвал бы эту игру лучшей в исполнении сборной России на турнире.

Еще бы отметил встречу с Египтом. Но все-таки египтяне значительно слабее хорватов. Команды подходили к поединку в Сочи в одинаковых условиях. Обе сыграли по 120 минут в предыдущем матче. И по ходу игры было видно, как тяжело и нашим и хорватам.

Обидно, ведь при благоприятном стечении обстоятельств могли сыграть в финале. Сборная Англии вполне нам по зубам.

По турниру отмечу Артема Дзюбу. Начинал запасным форвардом, но завоевал место в старте и блестяще себя проявил. Хотя и весну провел сильно и мог изначально претендовать на место в основе.

Сергей Игнашевич, конечно, не подвел, как и Игорь Акинфеев. Но в их мастерстве не приходилось сомневаться. Игорь в послематчевой серии с испанцами очень красиво отбил мяч ногой. Еще выделю Зобнина и Кутепова, которые сыграли выше ожиданий.

Учитывая сколько мрачного в российском футболе, хочется, чтобы наследие чемпионата мира не пропало даром», — приводит слова Кириченко «Столица С».

В матче 1/4 финала сборная России сыграла с Хорватией со счетом 2:2 (3:4 по пенальти).