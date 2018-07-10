Кириченко: «Обидно, могли сыграть в финале. Англия вполне России по зубам»

Объективно качественная игра с хорватами шла первые минут 10 до великолепного гола Черышева,а дальше пошел какой-то сбой,неуверенность и хотя наши ребята старались,эта неуверенность привела к ошибкам в обороне,отчего и стали пропускать голы! И хотя матч удалось довести до пенальти,та же самая неуверенность помешала тому же Смолову забить с пенальти и если кто помнит,еще раз посмотрите на его выражение лица с каким он подходил к мячу-мне уже было понятно,что пенальти он не забьет/! Видимо,на стадии четвертьфинала психологически команда была не должным образом готова и на это в следующем турнире тренерскому штабу нужно обратить на это внимание!
Бывший главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко сожалеет, что российская национальная команда не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира-2018.
«Смешанные, конечно, чувства. В четвертьфинале россияне показали качественную игру в матче с очень сильным соперником. Обидно по такому матчу проигрывать в серии пенальти. Учитывая уровень соперника, назвал бы эту игру лучшей в исполнении сборной России на турнире.
Еще бы отметил встречу с Египтом. Но все-таки египтяне значительно слабее хорватов. Команды подходили к поединку в Сочи в одинаковых условиях. Обе сыграли по 120 минут в предыдущем матче. И по ходу игры было видно, как тяжело и нашим и хорватам.
Обидно, ведь при благоприятном стечении обстоятельств могли сыграть в финале. Сборная Англии вполне нам по зубам.
По турниру отмечу Артема Дзюбу. Начинал запасным форвардом, но завоевал место в старте и блестяще себя проявил. Хотя и весну провел сильно и мог изначально претендовать на место в основе.
Сергей Игнашевич, конечно, не подвел, как и Игорь Акинфеев. Но в их мастерстве не приходилось сомневаться. Игорь в послематчевой серии с испанцами очень красиво отбил мяч ногой. Еще выделю Зобнина и Кутепова, которые сыграли выше ожиданий.
Учитывая сколько мрачного в российском футболе, хочется, чтобы наследие чемпионата мира не пропало даром», — приводит слова Кириченко «Столица С».
В матче 1/4 финала сборная России сыграла с Хорватией со счетом 2:2 (3:4 по пенальти).