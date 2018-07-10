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    Кириченко: «Обидно, могли сыграть в финале. Англия вполне России по зубам»

    Бывший главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко сожалеет, что российская национальная команда не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира-2018.

    «Смешанные, конечно, чувства. В четвертьфинале россияне показали качественную игру в матче с очень сильным соперником. Обидно по такому матчу проигрывать в серии пенальти. Учитывая уровень соперника, назвал бы эту игру лучшей в исполнении сборной России на турнире.

    Еще бы отметил встречу с Египтом. Но все-таки египтяне значительно слабее хорватов. Команды подходили к поединку в Сочи в одинаковых условиях. Обе сыграли по 120 минут в предыдущем матче. И по ходу игры было видно, как тяжело и нашим и хорватам.

    Обидно, ведь при благоприятном стечении обстоятельств могли сыграть в финале. Сборная Англии вполне нам по зубам.

    По турниру отмечу Артема Дзюбу. Начинал запасным форвардом, но завоевал место в старте и блестяще себя проявил. Хотя и весну провел сильно и мог изначально претендовать на место в основе.

    Сергей Игнашевич, конечно, не подвел, как и Игорь Акинфеев. Но в их мастерстве не приходилось сомневаться. Игорь в послематчевой серии с испанцами очень красиво отбил мяч ногой. Еще выделю Зобнина и Кутепова, которые сыграли выше ожиданий.

    Учитывая сколько мрачного в российском футболе, хочется, чтобы наследие чемпионата мира не пропало даром», — приводит слова Кириченко «Столица С».

    В матче 1/4 финала сборная России сыграла с Хорватией со счетом 2:2 (3:4 по пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2018 06:05
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 10 июля 2018, 22:24

      Объективно качественная игра с хорватами шла первые минут 10 до великолепного гола Черышева,а дальше пошел какой-то сбой,неуверенность и хотя наши ребята старались,эта неуверенность привела к ошибкам в обороне,отчего и стали пропускать голы! И хотя матч удалось довести до пенальти,та же самая неуверенность помешала тому же Смолову забить с пенальти и если кто помнит,еще раз посмотрите на его выражение лица с каким он подходил к мячу-мне уже было понятно,что пенальти он не забьет/! Видимо,на стадии четвертьфинала психологически команда была не должным образом готова и на это в следующем турнире тренерскому штабу нужно обратить на это внимание!

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 18:51

      Конечно могло все получится иначе. Но что теперь толку ругать за не реализованные пенальти. Не повезло - пожалуй да, но и везение на нашей стороне тоже было на этом ЧМ.

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 10 июля 2018, 13:32

      С Испанией хитрый пенальти,с Хорватией -бразильский гол. И после этого активное сплачивание народа на фоне "очень успешного" выступления сборной. Футбол у нас поднимать надо на государственном уровне,а не уровне Азбуки спорта.

      0
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 10 июля 2018, 10:09

      Так,если бы у бабушки писюн был,дедушкой была бы она )))
      Всю деревню имела бы!
      Будьте реалистами !

      3
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 10 июля 2018, 09:58

      заяц во хмелю

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июля 2018, 09:58

      это с одной стороны если бы, а ведь могло даже и этой 1/4 не быть, поэтому как уж получилось и на том спасибо.

      6
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 10 июля 2018, 09:17

      Ничего страшного не случилось, на Евро с Англией сыграем в полуфинале, если наша сборная будет играть с такой же самоотдачей, как на ЧМ 2018.

      3
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Dominator777 10 июля 2018, 11:01

      и если федю дома оставят

      1
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 10 июля 2018, 08:33

      Проблемы с объективным восприятием. Победы /а не ничьи с пенальти/ над саудовцами и египтянами, разгром от уругвайцев и две ничьи с сильными испанцами и хорватами никак не свидетельствуют о том, что англичане по зубам. Пока по зубам только Саудовская Аравия и Египет. а чтобы по зубам были более сильные команды нужно продолжение хорошей работы игроков и тренера и реальная самооценка. Когда в конкретном матче будет одержана победа над Англией, это будет означать, что и она по зубам.

      5
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 июля 2018, 08:03

      То, что мы не прошли в полуфинал, это, конечно, обидно. Но мы прошли такую же лотерею против Испании. Так что там повезло, тут не повезло - все справедливо.

      5
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      Рейтинг: +915

      спанчес > bset 10 июля 2018, 08:48

      хорватия натянула аргентину а уругвай - россию со счетом 3-0 я думаю хорватия более достойна была победы по чисто спортивным принципам

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset > спанчес 10 июля 2018, 10:01

      По спортивным принципам и Испания должна была нас побеждать. Но раз уж мы дошли до серии пенальти, тут уже обидно, потому что это лотерея и разница в классе при исполнении пенальти нивелируется. А раз уж мы дотянули до серии пенальти, значит сыграли хорошо.

      3
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      Рейтинг: +648

      shahor 10 июля 2018, 06:47

      Странно довольно,не упоминает ни Черышева,ни Фернандеса.Откровенно предвзятый подход то.

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