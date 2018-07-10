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  • Кириченко: «Обидно, могли сыграть в финале. Англия вполне России по зубам»

Кириченко: «Обидно, могли сыграть в финале. Англия вполне России по зубам»

10 июля 2018, 06:05
15

Бывший главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко сожалеет, что российская национальная команда не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира-2018.

«Смешанные, конечно, чувства. В четвертьфинале россияне показали качественную игру в матче с очень сильным соперником. Обидно по такому матчу проигрывать в серии пенальти. Учитывая уровень соперника, назвал бы эту игру лучшей в исполнении сборной России на турнире.

Еще бы отметил встречу с Египтом. Но все-таки египтяне значительно слабее хорватов. Команды подходили к поединку в Сочи в одинаковых условиях. Обе сыграли по 120 минут в предыдущем матче. И по ходу игры было видно, как тяжело и нашим и хорватам.

Обидно, ведь при благоприятном стечении обстоятельств могли сыграть в финале. Сборная Англии вполне нам по зубам.

По турниру отмечу Артема Дзюбу. Начинал запасным форвардом, но завоевал место в старте и блестяще себя проявил. Хотя и весну провел сильно и мог изначально претендовать на место в основе.

Сергей Игнашевич, конечно, не подвел, как и Игорь Акинфеев. Но в их мастерстве не приходилось сомневаться. Игорь в послематчевой серии с испанцами очень красиво отбил мяч ногой. Еще выделю Зобнина и Кутепова, которые сыграли выше ожиданий.

Учитывая сколько мрачного в российском футболе, хочется, чтобы наследие чемпионата мира не пропало даром», — приводит слова Кириченко «Столица С».

В матче 1/4 финала сборная России сыграла с Хорватией со счетом 2:2 (3:4 по пенальти).

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Хорватия Англия Акинфеев Игорь Игнашевич Сергей Дзюба Артем Кутепов Илья Зобнин Роман Кириченко Дмитрий
Комментарии (15)
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Рубик Докоян
1531192797
Это всё лирика. С таким же успехом могли получить и по зубам. В Испании, наверное тоже так рассуждают, что им обидно. И Россия, Хорватия и Англия им по зубам. Надо, чтобы по ногам и голове была, когда мяч буцкают. Выступили достойно и так, что никто не ожидал. И если мы такие крутые, то это надо подтвердить в турнире Лиге наций, в отборочных играх на Евро 2020г.
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a-rakhmatov
1531193360
Полуфинал был так близок!!....увы нашей сборной просто не повезло...сборная России совершила подвиг оказавшись в восьмерке сильнейших, надеемся и верим при таком темпе они дойдут до ЧЕ ))
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shahor
1531194444
Странно довольно,не упоминает ни Черышева,ни Фернандеса.Откровенно предвзятый подход то.
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bset
1531199000
То, что мы не прошли в полуфинал, это, конечно, обидно. Но мы прошли такую же лотерею против Испании. Так что там повезло, тут не повезло - все справедливо.
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JackBruce
1531200822
Проблемы с объективным восприятием. Победы /а не ничьи с пенальти/ над саудовцами и египтянами, разгром от уругвайцев и две ничьи с сильными испанцами и хорватами никак не свидетельствуют о том, что англичане по зубам. Пока по зубам только Саудовская Аравия и Египет. а чтобы по зубам были более сильные команды нужно продолжение хорошей работы игроков и тренера и реальная самооценка. Когда в конкретном матче будет одержана победа над Англией, это будет означать, что и она по зубам.
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Dominator777
1531203426
Ничего страшного не случилось, на Евро с Англией сыграем в полуфинале, если наша сборная будет играть с такой же самоотдачей, как на ЧМ 2018.
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OfaZavr
1531205880
это с одной стороны если бы, а ведь могло даже и этой 1/4 не быть, поэтому как уж получилось и на том спасибо.
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тщмек 19
1531205917
заяц во хмелю
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ВетеR
1531206565
Так,если бы у бабушки писюн был,дедушкой была бы она ))) Всю деревню имела бы! Будьте реалистами !
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zigbert
1531237909
Конечно могло все получится иначе. Но что теперь толку ругать за не реализованные пенальти. Не повезло - пожалуй да, но и везение на нашей стороне тоже было на этом ЧМ.
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