«Барселона» предлагает включить игрока в сделку по Виллиану

«Барселона» продолжает работу над трансфером полузащитника «Челси» Виллиана.

Ранее британцы отклонили предложение каталонцев на 50 миллионов евро. В «Челси» готовы отпустить своего игрока, но за 80 миллионов.

Сейчас «Барселона» предлагает включить в сделку одного из своих игроков. В Испании ждут ответа из Лондона на такое предложение. Конкуренцию им в этом вопросе составит «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Виллиан провел 45 матче в составе «Челси» в различных турнирах, забив в них 13 голов и отдав восемь результативных передач.