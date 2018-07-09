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    «Барселона» предлагает включить игрока в сделку по Виллиану

    «Барселона» продолжает работу над трансфером полузащитника «Челси» Виллиана.

    Ранее британцы отклонили предложение каталонцев на 50 миллионов евро. В «Челси» готовы отпустить своего игрока, но за 80 миллионов.

    Сейчас «Барселона» предлагает включить в сделку одного из своих игроков. В Испании ждут ответа из Лондона на такое предложение. Конкуренцию им в этом вопросе составит «Манчестер Юнайтед».

    В прошлом сезоне Виллиан провел 45 матче в составе «Челси» в различных турнирах, забив в них 13 голов и отдав восемь результативных передач.

    Источник: Mundodeportivo

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    09.07.2018 07:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 9 июля 2018, 20:29

      Виллиан хорош и в любой команде он сделает игру ярче!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      T_REX 9 июля 2018, 07:52

      Кого включать то, вот Паулиньо в аренду обратно в Китай уехал, а больше кто играет и нет никого, остались только Месси, Суарес, Бускетс, Роберто, Умтити, Ракитич, Коутиньо, Пике, Альба и Тер Стеген, а лавочники никому не интересны, но если только Дембеле

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 июля 2018, 07:23

      Не дай бог, совсем там сдурел Сегура.

      -1
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