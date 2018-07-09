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  • «Барселона» предлагает включить игрока в сделку по Виллиану

«Барселона» предлагает включить игрока в сделку по Виллиану

9 июля 2018, 07:05
3

«Барселона» продолжает работу над трансфером полузащитника «Челси» Виллиана.

Ранее британцы отклонили предложение каталонцев на 50 миллионов евро. В «Челси» готовы отпустить своего игрока, но за 80 миллионов.

Сейчас «Барселона» предлагает включить в сделку одного из своих игроков. В Испании ждут ответа из Лондона на такое предложение. Конкуренцию им в этом вопросе составит «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Виллиан провел 45 матче в составе «Челси» в различных турнирах, забив в них 13 голов и отдав восемь результативных передач.

Источник: Mundodeportivo
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы Челси Барселона Виллиан
Комментарии (3)
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Cules2013
1531110194
Не дай бог, совсем там сдурел Сегура.
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T_REX
1531111934
Кого включать то, вот Паулиньо в аренду обратно в Китай уехал, а больше кто играет и нет никого, остались только Месси, Суарес, Бускетс, Роберто, Умтити, Ракитич, Коутиньо, Пике, Альба и Тер Стеген, а лавочники никому не интересны, но если только Дембеле
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Fin035
1531157346
Виллиан хорош и в любой команде он сделает игру ярче!
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