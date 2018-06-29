«Челси» отклонил предложение «Барселоны» по Виллиану. Каталонцы предлагали 50 миллионов

«Челси» отказался продавать полузащитника Виллиана в «Барселону», сообщает Daily Mail.

Согласно источнику, чемпионы Испании предлагали за 29-летнего футболиста 50 миллионов фунтов. Каталонский клуб рассматривает игрока в качестве замены Андресу Иньесте, который перешел в «Виссэл Кобэ».

Ранее появилась информация о готовности Виллиана, Эдена Азара и Давида Луиса покинуть «Челси» в случае, если главный тренер Антонио Конте не уйдет с должности.

В минувшем клубном сезоне Виллиан принял участие в 55 играх. На его счету 13 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 32 миллиона евро.

На текущем чемпионате мира футболист участвовал во всех матчах группового этапа сборной Бразилии. Напомним, подопечные Тите вышли в 1/8 финала, где встретятся с Мексикой.