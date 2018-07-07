Глава профсоюза футболистов Украины – об отчислении вратаря «Карпат»: «Идиотизм в нашем футболе продолжается»

Глава профсоюза футболистов Украины Олег Печерный прокомментировал ситуацию с увольнением вратаря молодежной команды «Карпат» Михаила Готры.

18-летний футболист был отчислен из львовского клуба за то, что в соцсетях поддержал сборную России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).

«Идиотизм в украинском футболе продолжается. Отчислить из львовских «Карпат» молодого вратаря Мишу Готру – это полный пипец. Олег Смалийчук (прим. – вице-президент «Карпат»), ты что, белены объелся? Вроде был нормальным агентом, и бац, с ума сошeл. Олег, пойди к психиатру подлечись.

А где наше ФФУ, комитет этики и честной игры? Где профсоюз футбола Украины? Миша, мы готовы тебе помочь, обращайся», – написал Печерный на странице в «Фэйсбуке».

Позже Печерный удалил этот пост.