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  • Глава профсоюза футболистов Украины – об отчислении вратаря «Карпат»: «Идиотизм в нашем футболе продолжается»

Глава профсоюза футболистов Украины – об отчислении вратаря «Карпат»: «Идиотизм в нашем футболе продолжается»

7 июля 2018, 17:12
7

Глава профсоюза футболистов Украины Олег Печерный прокомментировал ситуацию с увольнением вратаря молодежной команды «Карпат» Михаила Готры.

18-летний футболист был отчислен из львовского клуба за то, что в соцсетях поддержал сборную России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).

«Идиотизм в украинском футболе продолжается. Отчислить из львовских «Карпат» молодого вратаря Мишу Готру – это полный пипец. Олег Смалийчук (прим. – вице-президент «Карпат»), ты что, белены объелся? Вроде был нормальным агентом, и бац, с ума сошeл. Олег, пойди к психиатру подлечись.

А где наше ФФУ, комитет этики и честной игры? Где профсоюз футбола Украины? Миша, мы готовы тебе помочь, обращайся», – написал Печерный на странице в «Фэйсбуке».

Позже Печерный удалил этот пост.

Источник: Facebook.com
Чемпионат мира Россия Карпаты
Комментарии (7)
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Shotlandets86
1530974905
Здец в Украине неописуем, конечно. Если официальные лица такими фразами бросаются, то что уж говорить о рядовых гражданах.
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Мары
1530976421
Всё правильно укры делают.Я аплодирую.Пусть и дальше народ и страну в яму загоняют.Не можешь ..рать, не мучай ..опу.
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Krossmen73
1530980354
Хвала богам что есть ещё в украинском футбольном хозяйстве адекватные нормальные люди.Глядишь и не дадут пропасть парню...
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KOLBIS
1530980512
И не только в футболе.но и во всей незалежной или как правильно залежавшейся?...
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a-rakhmatov
1530980627
На (В) Украине массовая истерия, уже взялись за футболистов, реально у майданутых отравление разума....
Ответить
Garrincha58
1530980945
а зачем нам про них писать
Ответить
Рубик Докоян
1530981427
Если бы только в футболе...
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