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    Глава профсоюза футболистов Украины – об отчислении вратаря «Карпат»: «Идиотизм в нашем футболе продолжается»

    Глава профсоюза футболистов Украины Олег Печерный прокомментировал ситуацию с увольнением вратаря молодежной команды «Карпат» Михаила Готры.

    18-летний футболист был отчислен из львовского клуба за то, что в соцсетях поддержал сборную России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).

    «Идиотизм в украинском футболе продолжается. Отчислить из львовских «Карпат» молодого вратаря Мишу Готру – это полный пипец. Олег Смалийчук (прим. – вице-президент «Карпат»), ты что, белены объелся? Вроде был нормальным агентом, и бац, с ума сошeл. Олег, пойди к психиатру подлечись.

    А где наше ФФУ, комитет этики и честной игры? Где профсоюз футбола Украины? Миша, мы готовы тебе помочь, обращайся», – написал Печерный на странице в «Фэйсбуке».

    Позже Печерный удалил этот пост.

    Источник: Facebook.com

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    07.07.2018 17:12
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 июля 2018, 19:37

      Если бы только в футболе...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2018, 19:29

      а зачем нам про них писать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 июля 2018, 19:23

      На (В) Украине массовая истерия, уже взялись за футболистов, реально у майданутых отравление разума....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 19:21

      И не только в футболе.но и во всей незалежной или как правильно залежавшейся?...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 июля 2018, 19:19

      Хвала богам что есть ещё в украинском футбольном хозяйстве адекватные нормальные люди.Глядишь и не дадут пропасть парню...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 июля 2018, 18:13

      Всё правильно укры делают.Я аплодирую.Пусть и дальше народ и страну в яму загоняют.Не можешь ..рать, не мучай ..опу.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 7 июля 2018, 17:48

      Здец в Украине неописуем, конечно. Если официальные лица такими фразами бросаются, то что уж говорить о рядовых гражданах.

      6
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