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    «Реал» не будет устраивать публичного прощания с Роналду, если игрок перейдет в «Ювентус»

    «Реал» не будет устраивать никакого публичного прощания с нападающим Криштиану Роналду, если он перейдет в «Ювентус». Руководство мадридского клуба не выполнит ни одной просьбы португальца по этому поводу.

    Сливочные откажутся от любого типа публичного прощания с 33-летним футболистом и не будут делать никаких особых планов для него сейчас или в будущем. Президент клуба Флорентино Перес не хочет этого из-за поведения футболиста в последние месяцы.

    Роналду сможет попрощаться с болельщиками «Реала» с помощью социальных сетей.

    По информации СМИ, мадридцы готовы отпустить форварда в «Ювентус» за 150 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    07.07.2018 14:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 20:37

      Не благодарный и не благородный поступок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 7 июля 2018, 15:46

      Перес свинья неблагодарная

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 7 июля 2018, 14:27

      Это отличительная черта «Реала» пересовского периода. Для руководства клуба не существует незаменимых людей. Рауль, Касильяс, а теперь и Роналду уходят так, как будто это не они своим потом и кровью выбивали титулы для команды.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 14:18

      Я думаю он особо не расстроится...

      1
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