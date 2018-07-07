«Реал» не будет устраивать публичного прощания с Роналду, если игрок перейдет в «Ювентус»

«Реал» не будет устраивать никакого публичного прощания с нападающим Криштиану Роналду, если он перейдет в «Ювентус». Руководство мадридского клуба не выполнит ни одной просьбы португальца по этому поводу.

Сливочные откажутся от любого типа публичного прощания с 33-летним футболистом и не будут делать никаких особых планов для него сейчас или в будущем. Президент клуба Флорентино Перес не хочет этого из-за поведения футболиста в последние месяцы.

Роналду сможет попрощаться с болельщиками «Реала» с помощью социальных сетей.

По информации СМИ, мадридцы готовы отпустить форварда в «Ювентус» за 150 миллионов евро.