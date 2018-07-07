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  • «Реал» не будет устраивать публичного прощания с Роналду, если игрок перейдет в «Ювентус»

«Реал» не будет устраивать публичного прощания с Роналду, если игрок перейдет в «Ювентус»

7 июля 2018, 14:15
4

«Реал» не будет устраивать никакого публичного прощания с нападающим Криштиану Роналду, если он перейдет в «Ювентус». Руководство мадридского клуба не выполнит ни одной просьбы португальца по этому поводу.

Сливочные откажутся от любого типа публичного прощания с 33-летним футболистом и не будут делать никаких особых планов для него сейчас или в будущем. Президент клуба Флорентино Перес не хочет этого из-за поведения футболиста в последние месяцы.

Роналду сможет попрощаться с болельщиками «Реала» с помощью социальных сетей.

По информации СМИ, мадридцы готовы отпустить форварда в «Ювентус» за 150 миллионов евро.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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KOLBIS
1530962303
Я думаю он особо не расстроится...
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Freyk
1530962878
Это отличительная черта «Реала» пересовского периода. Для руководства клуба не существует незаменимых людей. Рауль, Касильяс, а теперь и Роналду уходят так, как будто это не они своим потом и кровью выбивали титулы для команды.
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тигрик
1530967595
Перес свинья неблагодарная
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zigbert
1530985020
Не благодарный и не благородный поступок.
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