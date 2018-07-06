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    Нигматуллин: «Если победим Хорватию, сыграю свой диджейский сет в кокошнике»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что он готов сделать в случае выхода национальной команды в полуфинал домашнего чемпионата мира.

    В настоящее время Нигматуллин – диджей.

    «Если Россия выиграет у сборной Хорватии, то я сыграю свой Dj-сет в майке сборной и кокошнике.

    А что вы сделаете, если Россия обыграет Хорватию?» – написал Нигматуллин в своем твиттере.

    В четвертьфинале ЧМ-2018 Россия встретится с хорватами. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    06.07.2018 17:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 6 июля 2018, 20:55

      главное чтобы акинфеев в кокошнике не играл а то хорваты играть не смогут и весь просмотр сорвется а я пиво купил уже

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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 июля 2018, 19:54

      просто свали..куда-нибудь..

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