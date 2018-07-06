Нигматуллин: «Если победим Хорватию, сыграю свой диджейский сет в кокошнике»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что он готов сделать в случае выхода национальной команды в полуфинал домашнего чемпионата мира.

В настоящее время Нигматуллин – диджей.

«Если Россия выиграет у сборной Хорватии, то я сыграю свой Dj-сет в майке сборной и кокошнике.

А что вы сделаете, если Россия обыграет Хорватию?» – написал Нигматуллин в своем твиттере.

В четвертьфинале ЧМ-2018 Россия встретится с хорватами. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени.