Нигматуллин: «Если победим Хорватию, сыграю свой диджейский сет в кокошнике»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что он готов сделать в случае выхода национальной команды в полуфинал домашнего чемпионата мира.
В настоящее время Нигматуллин – диджей.
«Если Россия выиграет у сборной Хорватии, то я сыграю свой Dj-сет в майке сборной и кокошнике.
А что вы сделаете, если Россия обыграет Хорватию?» – написал Нигматуллин в своем твиттере.
В четвертьфинале ЧМ-2018 Россия встретится с хорватами. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Twitter