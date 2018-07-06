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  • Блаттер: «ЧМ-2018 самый лучший? Нет, скорее самый бескомпромиссный»

Блаттер: «ЧМ-2018 самый лучший? Нет, скорее самый бескомпромиссный»

6 июля 2018, 09:53
11

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер остался под впечатлением от уровня организации чемпионата мира-2018, который проходит в России.

Турнир стартовал 14 июня и продлится до 15 июля, когда в Москве в «Лужниках» будет сыгран финальный матч.

– Недавно вы провели несколько дней в Москве и Санкт-Петербурге. Как вам организация турнира? Есть на что жаловаться? Может, предложите что-то улучшить?

– Меня впечатлил уровень организации. Я фактически испытал на себе все то, что испытывает обычный болельщик. Потому что был аккредитован на чемпионат именно как болельщик. Все организовано очень хорошо, все под контролем. Особо хочу отметить работу местного оргкомитета – российского. Он заслуживает всяческих похвал. Уверен, такой высокий уровень продолжится до самого конца турнира.

ФИФА делает свое дело: к примеру, обеспечивает своевременный приезд команд на стадионы. Поражен и потрясен атмосферой чемпионата! Испытал невероятные эмоции – особенно в те дни, когда был в Москве. Это нормально. Ведь центр всей жизни и всего чемпионата сейчас именно в Москве. А в Санкт-Петербурге у меня была увлекательнейшая культурная программа! Футбол там объединился с великим искусством. Да и сам футбол – это по-своему тоже искусство.

В общем, мне не остается ничего другого, как поздравить Россию и похвалить. И я очень рад это сделать. Конечно, особой частью моей поездки стала встреча в Кремле с президентом вашей страны Владимиром Путиным. Естественно, во время разговора мы вспомнили историческую дату – 2 декабря 2010 года, когда в Цюрихе Россию выбрали хозяйкой ЧМ-2018.

– Это лучший турнир в истории, если оценивать уровень футбола?

– У каждого чемпионата своя история, каждый из турниров особенный. Обратите внимание – исход многих матчей на ЧМ-2018 решался в последние минуты. А то и в серии пенальти, как случалось в 1/8 финала. Очень сложный турнир.

Самый лучший? Этот вопрос лучше задайте мне после финала. Скорее самый бескомпромиссный. Во всяком случае, я для себя его так оцениваю. Для меня это одиннадцатый чемпионат – из них он точно самый бескомпромиссный. Никто не хочет уступать, все стремятся победить, играют до последнего

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира
Комментарии (11)
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zabor4ik
1530861027
Блаттер не стал говорит о лучшем ЧМ и правильно. Нашим журналистам не терпится услышать сладкую лесть. Самое неприятное что слишком много желания узнать как о нас думают другие, лично мне без разницы, если все грамотно организовано.
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Ragnar Viking
1530861379
Что за дибилизм задавать вопросы иностранным гостям типа»лучший ли это чемпионат,хорошие ли люди в России,вкусная ли кухня в россии»,хочешь не хочешь они скажут да! На самом деле со стороны такие напрашивающиеся вопросы выглядят мерзко и противно!
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KOLBIS
1530863577
Потому что был аккредитован на чемпионат именно как болельщик...Не надо петь военных песен Зепп...
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Обер-КанцлерЪ
1530864185
Блаттер нигде в тексте ни разу не сказал "нет"! Что за долбоящер заголовки придумывает?
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zigbert
1530884904
Да проходных матчей практически не было.
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