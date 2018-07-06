Блаттер: «ЧМ-2018 самый лучший? Нет, скорее самый бескомпромиссный»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер остался под впечатлением от уровня организации чемпионата мира-2018, который проходит в России.

Турнир стартовал 14 июня и продлится до 15 июля, когда в Москве в «Лужниках» будет сыгран финальный матч.

– Недавно вы провели несколько дней в Москве и Санкт-Петербурге. Как вам организация турнира? Есть на что жаловаться? Может, предложите что-то улучшить?

– Меня впечатлил уровень организации. Я фактически испытал на себе все то, что испытывает обычный болельщик. Потому что был аккредитован на чемпионат именно как болельщик. Все организовано очень хорошо, все под контролем. Особо хочу отметить работу местного оргкомитета – российского. Он заслуживает всяческих похвал. Уверен, такой высокий уровень продолжится до самого конца турнира.

ФИФА делает свое дело: к примеру, обеспечивает своевременный приезд команд на стадионы. Поражен и потрясен атмосферой чемпионата! Испытал невероятные эмоции – особенно в те дни, когда был в Москве. Это нормально. Ведь центр всей жизни и всего чемпионата сейчас именно в Москве. А в Санкт-Петербурге у меня была увлекательнейшая культурная программа! Футбол там объединился с великим искусством. Да и сам футбол – это по-своему тоже искусство.

В общем, мне не остается ничего другого, как поздравить Россию и похвалить. И я очень рад это сделать. Конечно, особой частью моей поездки стала встреча в Кремле с президентом вашей страны Владимиром Путиным. Естественно, во время разговора мы вспомнили историческую дату – 2 декабря 2010 года, когда в Цюрихе Россию выбрали хозяйкой ЧМ-2018.

– Это лучший турнир в истории, если оценивать уровень футбола?

– У каждого чемпионата своя история, каждый из турниров особенный. Обратите внимание – исход многих матчей на ЧМ-2018 решался в последние минуты. А то и в серии пенальти, как случалось в 1/8 финала. Очень сложный турнир.

Самый лучший? Этот вопрос лучше задайте мне после финала. Скорее самый бескомпромиссный. Во всяком случае, я для себя его так оцениваю. Для меня это одиннадцатый чемпионат – из них он точно самый бескомпромиссный. Никто не хочет уступать, все стремятся победить, играют до последнего