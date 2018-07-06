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  • Куртуа: «Если сыграем с Бразилией, как Россия с Испанией, то будет шанс победить»

Куртуа: «Если сыграем с Бразилией, как Россия с Испанией, то будет шанс победить»

6 июля 2018, 08:35
20

Голкипер «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа оценил игру соперника по четвертьфинальному матчу чемпионата мира-2018 команды Бразилии.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Бельгия пройдет в Казани в пятницу, 6 июня, в 21:00 по московскому времени.

– Как оцените игру нынешней сборной Бразилии?

– Очень сильная по составу команда с высоким уровнем организации игры. У них отличная средняя линия и группа атаки в лице Неймара, Коутиньо, Виллиана и Каземиро, а в обороне есть хорошие исполнители во главе с Тиагу Силвой. У бразильцев отличная реализация моментов – почти любая ошибка соперника приводит к голу. Нам нужно очень внимательно сыграть в обороне, чтобы им противостоять.

– Каковы шансы команды Бельгии пройти в полуфинал?

– Мы намерены играть на победу и биться до самого конца. Мы понимаем уровень Бразилии и осознаем: будет сложно. Но в футболе возможно все. Они немного сильнее нас, но мы можем победить. Мы видели, какое сопротивление им оказала Мексика. Посмотрите, как Россия прошла Испанию. Если мы правильно подойдем к этому матчу, сможем побороться за место в полуфинале.

– Вас удивил успех сборной России в матче с испанцами?

– Я видел несколько матчей России на этом чемпионате мира. Это хорошая команда, которая воспользовалась своим шансом в игре с Испанией. Если мы покажем такую же самоотдачу и волю к победе в матче с Бразилией, то шанс победить будет. Тем более у нас в составе много высококлассных футболистов, а тренерский штаб выберет правильную тактику на игру.

Источник: Известия
Чемпионат мира Бельгия Бразилия Россия Куртуа Тибо
Комментарии (20)
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Рубик Докоян
1530855567
Уверен, что это будет интересная и зрелищная игра и победит его величество Футбол, а не результат...
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Sergej-74
1530858523
бельгийцы пройдут в полуфинал и встретятся с францией
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belrus21
1530860276
С Японцами он показали класс... Будет интересное противостояние
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BarStep
1530860614
Заголовок заметки: «Если сыграем с Бразилией, как Россия с Испанией, то будет шанс победить»..., извращает сказанное. Ведь Куртуа высказался совершенно по иному: "Посмотрите, как Россия прошла Испанию. Если мы покажем такую же самоотдачу и волю к победе в матче с Бразилией, то шанс победить будет"....
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Vladarg
1530861775
Играйте так,как должна играть эта сборная.с таким составом некого бояться.
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Мары
1530862278
Приятно, чьёрт побери.
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ruded
1530862864
теперь игра России с Испанией войдет в учебники и все будут вспоминать именно её))
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ЖОРРО
1530862958
Тибо не смеши...с таким составом суператакующим будет очень грустно ставить автобус...вот сыграть на контратаках это другой разговор...
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sky-pa
1530866373
Есть ощущение, что в стройные ряды рассудительных и трезвых прогнозов и комментов может затесаться неряшливый и пьяненький участник игры - фол последней надежды, грубость, симуляция - да мало ли их, неряшливых?.. - и тогда грош цена даже самым взвешенным и выверенным прогнозам и оценкам. Без претензии на предсказание замечу, что именно такой вариант событий подсказывает мне моя умудренная житейским опытом задница...
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OBOLEV
1530867781
Если так будите играть, то точно домой поедите ) Аспаса и Родриго у Бразильцев нема;)
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