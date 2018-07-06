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    Куртуа: «Если сыграем с Бразилией, как Россия с Испанией, то будет шанс победить»

    Голкипер «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа оценил игру соперника по четвертьфинальному матчу чемпионата мира-2018 команды Бразилии.

    Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Бельгия пройдет в Казани в пятницу, 6 июня, в 21:00 по московскому времени.

    – Как оцените игру нынешней сборной Бразилии?

    – Очень сильная по составу команда с высоким уровнем организации игры. У них отличная средняя линия и группа атаки в лице Неймара, Коутиньо, Виллиана и Каземиро, а в обороне есть хорошие исполнители во главе с Тиагу Силвой. У бразильцев отличная реализация моментов – почти любая ошибка соперника приводит к голу. Нам нужно очень внимательно сыграть в обороне, чтобы им противостоять.

    – Каковы шансы команды Бельгии пройти в полуфинал?

    – Мы намерены играть на победу и биться до самого конца. Мы понимаем уровень Бразилии и осознаем: будет сложно. Но в футболе возможно все. Они немного сильнее нас, но мы можем победить. Мы видели, какое сопротивление им оказала Мексика. Посмотрите, как Россия прошла Испанию. Если мы правильно подойдем к этому матчу, сможем побороться за место в полуфинале.

    – Вас удивил успех сборной России в матче с испанцами?

    – Я видел несколько матчей России на этом чемпионате мира. Это хорошая команда, которая воспользовалась своим шансом в игре с Испанией. Если мы покажем такую же самоотдачу и волю к победе в матче с Бразилией, то шанс победить будет. Тем более у нас в составе много высококлассных футболистов, а тренерский штаб выберет правильную тактику на игру.

    Источник: Известия

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    06.07.2018 08:35
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 16:29

      Конечно такой автобус незачем ставить ,да и установки такой у вас не будет. Удачи вам Тибо.

      0
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 6 июля 2018, 12:03

      Если так будите играть, то точно домой поедите ) Аспаса и Родриго у Бразильцев нема;)

      1
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      Рейтинг: +161

      sky-pa 6 июля 2018, 11:39

      Есть ощущение, что в стройные ряды рассудительных и трезвых прогнозов и комментов может затесаться неряшливый и пьяненький участник игры - фол последней надежды, грубость, симуляция - да мало ли их, неряшливых?.. - и тогда грош цена даже самым взвешенным и выверенным прогнозам и оценкам. Без претензии на предсказание замечу, что именно такой вариант событий подсказывает мне моя умудренная житейским опытом задница...

      1
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 6 июля 2018, 10:50

      Такой "Икарус" с гармошкой никто поставить не сможет, по автопарку сборная Черчесова - чемпион мира!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 6 июля 2018, 10:42

      Тибо не смеши...с таким составом суператакующим будет очень грустно ставить автобус...вот сыграть на контратаках это другой разговор...

      3
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      Рейтинг: +1320

      ruded 6 июля 2018, 10:41

      теперь игра России с Испанией войдет в учебники и все будут вспоминать именно её))

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ruded 6 июля 2018, 10:45

      Ага,что то типа "вы помните тот самый русский автобус"? Да,да,помним!Первый и последний автобус в истории РФС который сработал...))))

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 июля 2018, 10:31

      Приятно, чьёрт побери.

      2
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 6 июля 2018, 10:22

      Играйте так,как должна играть эта сборная.с таким составом некого бояться.

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 6 июля 2018, 10:03

      Заголовок заметки: «Если сыграем с Бразилией, как Россия с Испанией, то будет шанс победить»..., извращает сказанное. Ведь Куртуа высказался совершенно по иному: "Посмотрите, как Россия прошла Испанию. Если мы покажем такую же самоотдачу и волю к победе в матче с Бразилией, то шанс победить будет"....

      6
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      Рейтинг: +1819

      gor77 > BarStep 6 июля 2018, 10:09

      В оригинале, на сайте интернет издания "Известия", заголовок простой:
      Тибо Куртуа: «Мы можем победить Бразилию».
      "...После встречи вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа дал интервью «Известиям», в котором поделился мнением о предстоящем противостоянии с бразильцами, игре со сборной Японии и победе российской команды над Испанией." И т. д..
      Увы, у "бомбардира" это не исправить.(((((

      4
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      Рейтинг: +481

      belrus21 6 июля 2018, 09:57

      С Японцами он показали класс... Будет интересное противостояние

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