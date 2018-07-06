Куртуа: «Если сыграем с Бразилией, как Россия с Испанией, то будет шанс победить»

Голкипер «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа оценил игру соперника по четвертьфинальному матчу чемпионата мира-2018 команды Бразилии.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Бельгия пройдет в Казани в пятницу, 6 июня, в 21:00 по московскому времени.

– Как оцените игру нынешней сборной Бразилии?

– Очень сильная по составу команда с высоким уровнем организации игры. У них отличная средняя линия и группа атаки в лице Неймара, Коутиньо, Виллиана и Каземиро, а в обороне есть хорошие исполнители во главе с Тиагу Силвой. У бразильцев отличная реализация моментов – почти любая ошибка соперника приводит к голу. Нам нужно очень внимательно сыграть в обороне, чтобы им противостоять.

– Каковы шансы команды Бельгии пройти в полуфинал?

– Мы намерены играть на победу и биться до самого конца. Мы понимаем уровень Бразилии и осознаем: будет сложно. Но в футболе возможно все. Они немного сильнее нас, но мы можем победить. Мы видели, какое сопротивление им оказала Мексика. Посмотрите, как Россия прошла Испанию. Если мы правильно подойдем к этому матчу, сможем побороться за место в полуфинале.

– Вас удивил успех сборной России в матче с испанцами?

– Я видел несколько матчей России на этом чемпионате мира. Это хорошая команда, которая воспользовалась своим шансом в игре с Испанией. Если мы покажем такую же самоотдачу и волю к победе в матче с Бразилией, то шанс победить будет. Тем более у нас в составе много высококлассных футболистов, а тренерский штаб выберет правильную тактику на игру.