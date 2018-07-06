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    «Ливерпуль» может подписать Дибалу, если Роналду перейдет в «Ювентус»

    По информации Tuttomercatoweb, «Ливерпуль» начал переговоры с агентом Густаво Маскарди по трансферу полузащитника «Ювентуса» Пауло Дибалы.

    Пока конкретного предложения от англичан не поступало.

    Дибала может покинуть «Ювентус», если в команду перейдет нападающий «Реала» Криштиану Роналду. Трансфер португальца оценивается в 100 миллионов евро с зарплатой 30 миллионов в год.

    Клуб может продать кого-то из своих лидеров, чтобы покрыть расходы по трансферу португальца. Ранее сообщалось, что форвард Гонсало Игуаин также может покинуть туринскую команду.

    Tuttomercatoweb не исключает, что «Ювентус» может включить Дибалу в сделку по Роланду.

    Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн

    Источник: Tuttomercatoweb

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    06.07.2018 01:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июля 2018, 06:55

      Одни если, но информационный мусор гуляет по сайтам.

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