«Ливерпуль» может подписать Дибалу, если Роналду перейдет в «Ювентус»

По информации Tuttomercatoweb, «Ливерпуль» начал переговоры с агентом Густаво Маскарди по трансферу полузащитника «Ювентуса» Пауло Дибалы.

Пока конкретного предложения от англичан не поступало.

Дибала может покинуть «Ювентус», если в команду перейдет нападающий «Реала» Криштиану Роналду. Трансфер португальца оценивается в 100 миллионов евро с зарплатой 30 миллионов в год.

Клуб может продать кого-то из своих лидеров, чтобы покрыть расходы по трансферу португальца. Ранее сообщалось, что форвард Гонсало Игуаин также может покинуть туринскую команду.

Tuttomercatoweb не исключает, что «Ювентус» может включить Дибалу в сделку по Роланду.

Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн