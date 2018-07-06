Полузащитник «ПСЖ» Крыховяк может перейти «Локомотив»

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник «ПСЖ» и сборной Польши Гжегож Крыховяк может перейти в «Локомотив».

«Локомотив» – это та команда, которая может удивить трансферами. В частности, клуб рассматривает вариант аренды футболиста сборной Польши и «ПСЖ» Гжегожа Крыховяка.

Также «Локомотив», возможно, вернется к идее приобретения нападающего Эдера», – сказал Арустамян.

Ранее сообщалось, что клуб покинет защитник Неманья Пейчинович и полузащитник Дмитрий Тарасов.

Смолов может перейти в «Локомотив»