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    Полузащитник «ПСЖ» Крыховяк может перейти «Локомотив»

    Журналист Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник «ПСЖ» и сборной Польши Гжегож Крыховяк может перейти в «Локомотив».

    «Локомотив» – это та команда, которая может удивить трансферами. В частности, клуб рассматривает вариант аренды футболиста сборной Польши и «ПСЖ» Гжегожа Крыховяка.

    Также «Локомотив», возможно, вернется к идее приобретения нападающего Эдера», – сказал Арустамян.

    Ранее сообщалось, что клуб покинет защитник Неманья Пейчинович и полузащитник Дмитрий Тарасов.

    Смолов может перейти в «Локомотив»

    Источник: YouTube

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    06.07.2018 00:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +997

      egrrr 6 июля 2018, 07:16

      источник :youtube ...почему не могли написать источник: улица, или источник: двор....Куда вы катитесь, бомбардир???

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 июля 2018, 06:38

      Такой заголовок, а там лишь "возможность аренды". Ну, как-то не впечатляет. Разве что аренда с выкупом.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Cules2013 6 июля 2018, 13:37

      ну хотя бы аренда не думаю что локо после чемпионства начнет деньгами бросаться на трансферы все таки практика с арендой и свободными агентами дает результат

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > anri1703 6 июля 2018, 14:17

      так вон, почти весь состав Спортинга стал свободен. Патрисиу, например, перешёл в Вулвз. Будто Локомотив хуже?

      0
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      Рейтинг: +70

      vincentin 6 июля 2018, 00:55

      Хм, я конечно знал многое, но объясните, с какого момента Крых стал ЗАЩИТНИКОМ???

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 июля 2018, 00:55

      Читаю что ЛОКО хочет почти всех !

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      Рейтинг: -11

      Мохнатый 6 июля 2018, 00:49

      С чего вдруг Крыховяк стал защитником?

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