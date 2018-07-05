После ЧМ пусть хоть сейчас уходит ! Смолов - худший игрок ЧМ !!!
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс».
В следующем сезоне «Локомотив» может столкнуться с дефицитом форвардов. Ожидается, что команду покинут нападающие Эдер и Ари.
Железнодорожники рассматривают вариант с трансфером Смолова, «Краснодар» готов отпустить форварда в другой клуб.
В прошедшем сезоне РФПЛ Смолов сыграл в 22 матчах и забил 14 голов.
РФС: Смолов – игрок сезона, Головин – главная надежда, Семин – лучший тренер