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Смолов может перейти в «Локомотив»

5 июля 2018, 22:12
30

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс».

В следующем сезоне «Локомотив» может столкнуться с дефицитом форвардов. Ожидается, что команду покинут нападающие Эдер и Ари.

Железнодорожники рассматривают вариант с трансфером Смолова, «Краснодар» готов отпустить форварда в другой клуб.

В прошедшем сезоне РФПЛ Смолов сыграл в 22 матчах и забил 14 голов.

РФС: Смолов – игрок сезона, Головин – главная надежда, Семин – лучший тренер

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Смолов Федор
Комментарии (30)
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порт
1530818301
А как же Англия? Или Локо. в Лондон переезжает?
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insider_retro
1530818330
Раскручивали Федю до небес, но посадка в суровую действительность будет жёсткой, но не менее распиаренной...
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DOCTOR PENALTY
1530820319
В РФПЛ осталась хоть одна команда, куда Смолов не мог перейти?
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BlackMurder
1530822949
После его выхода в матче с Испанией, мне вообще не понятно как и для чего на него смотрят другие клубы!
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Krossmen73
1530843238
Зачем корячиться на чемпе,доказывая свой игроцкий уровень,когда тебя и так купят причём дома..Федя правильно прикинул и забил на забугорище.Там и зарплаты ниже и налоги больше.А дома с этим всё в ажуре.И место в основе с российским паспортом всегда твоё.Пусть Сашка - дурачок шишки в Челси или Витессе набивает.А "дядьФёдора" и тутощщки неплохо кормют"
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OfaZavr
1530854982
вот это уж вряд ли, у Локо финансы не позволят и купить и зарплату платить, да и о Европе поди Фёдору мечтается. Краснодар ни чем не хуже Локо, если только ради игры в ЛЧ. но все равно не кажется это правдой.
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ItalianFootball
1530861001
Ждем повышения цен на ж\д услуги ? чай за 300 р. ?
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Romantic2010
1530864605
Логика проста! После этого чемпионата мира вряд ли кто-то осмелится купить Фёдора из Европы(он не показал игры) А Локо играет в лиги чемпионов, там может что то показать и заявить о себе, как последний шанс. Ведь он уже не молод...
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Argon
1530875292
Ключевое слово "Может". Смолов МОЖЕТ перейти в Локомотив Смолов МОЖЕТ перейти в клуб из АПЛ Смолов МОЖЕТ перейти в клуб из Китая ... Тема ради темы
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zigbert
1530880557
Сейчас лучше не дергаться и дождаться окончания ЧМ.
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