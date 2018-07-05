Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс».

В следующем сезоне «Локомотив» может столкнуться с дефицитом форвардов. Ожидается, что команду покинут нападающие Эдер и Ари.

Железнодорожники рассматривают вариант с трансфером Смолова, «Краснодар» готов отпустить форварда в другой клуб.

В прошедшем сезоне РФПЛ Смолов сыграл в 22 матчах и забил 14 голов.

РФС: Смолов – игрок сезона, Головин – главная надежда, Семин – лучший тренер