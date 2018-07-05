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    Смолов может перейти в «Локомотив»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс».

    В следующем сезоне «Локомотив» может столкнуться с дефицитом форвардов. Ожидается, что команду покинут нападающие Эдер и Ари.

    Железнодорожники рассматривают вариант с трансфером Смолова, «Краснодар» готов отпустить форварда в другой клуб.

    В прошедшем сезоне РФПЛ Смолов сыграл в 22 матчах и забил 14 голов.

    РФС: Смолов – игрок сезона, Головин – главная надежда, Семин – лучший тренер

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2018 22:12
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 8 июля 2018, 17:20

      После ЧМ пусть хоть сейчас уходит ! Смолов - худший игрок ЧМ !!!

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 15:35

      Сейчас лучше не дергаться и дождаться окончания ЧМ.

      4
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      Рейтинг: +1170

      Argon 6 июля 2018, 14:08

      Ключевое слово "Может".
      Смолов МОЖЕТ перейти в Локомотив
      Смолов МОЖЕТ перейти в клуб из АПЛ
      Смолов МОЖЕТ перейти в клуб из Китая
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      Тема ради темы

      2
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      Рейтинг: +979

      TUMS 6 июля 2018, 11:11

      Куда только не "переходил" Смолов...

      1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 6 июля 2018, 11:10

      Логика проста! После этого чемпионата мира вряд ли кто-то осмелится купить Фёдора из Европы(он не показал игры) А Локо играет в лиги чемпионов, там может что то показать и заявить о себе, как последний шанс. Ведь он уже не молод...

      3
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > 6 июля 2018, 17:29

      Этой деятельностью судя по всему занимаешься ты всю свою жизнь и очень активно)

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 июля 2018, 10:10

      Ждем повышения цен на жд услуги ? чай за 300 р. ?

      3
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      Рейтинг: +6327

      Добрый Бобер 6 июля 2018, 09:00

      Вот это поворот!

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 6 июля 2018, 08:58

      Куда только Смолов уже не переходил. Будет сидеть он в Краснодаре до конца дней своих. Под него еще троих надо брать,чтобы забивал.Да еще сыгрывать их два года. Федя к этому времени совсем седой станет.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2018, 08:29

      вот это уж вряд ли, у Локо финансы не позволят и купить и зарплату платить, да и о Европе поди Фёдору мечтается. Краснодар ни чем не хуже Локо, если только ради игры в ЛЧ. но все равно не кажется это правдой.

      4
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 6 июля 2018, 05:26

      что то новости про локо полетели то тишина была а тут и смолов и крыховяк но локо надо усиливаться в любом случае арендами или свободными агентами трансферов врядли много будет

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