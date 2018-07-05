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  • Погребняк: «Сборной России после Испании уже не имеет смысла кого-то бояться на ЧМ-2018»

Погребняк: «Сборной России после Испании уже не имеет смысла кого-то бояться на ЧМ-2018»

5 июля 2018, 18:31
5

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк считает, что национальная команда уже может не бояться никого из соперников на чемпионате мира.

В 1/8 финала россияне обыграли по пенальти Испанию (1:1, 4:3). В четвертьфинале команда Станислава Черчесова встретится с Хорватией. Матч состоится в Сочи в субботу, 7 июля. Начало – в 21:00 по московскому времени.

«Аппетит приходит во время игры, и после Испании бояться кого-то уже не имеет смысла. Ребята показали, что умеют терпеть, выжимать максимум. Прогноз: дополнительного времени не избежать», – сказал Погребняк в эфире телеканала «Звезда».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Хорватия Погребняк Павел
Комментарии (5)
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Sg-9
1530805852
Это самое хреновое. Бояться вам, ребята, нужно каждого соперника. Опасаться минимум.
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KOLBIS
1530805896
Они уже и так боятся Черчесова...
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Патронташ
1530812098
После испанцев-сам черт нам не брат.отсиделись в засаде,отдохнули....Хорваты думают опять будем ховаться, а космический Стас их обманет.Атаковать будем с первой до последней минуты.
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amazonaws
1530814699
Футбольный Бог помогал??? Да! Помогал! По многочисленным просьбам российских трудящихся! Российскую сборную «вознаградил футбольный Бог». Чем? Угадайте с первого раза. Правильно. Футбольным ЧУДОМ! А есть ещё Вера, Надежда, Любовь, Везение, Мастерство, Удача и другие. Они в футболе МНОГОЕ значат. Наша ВЕРА, мощная ПОДДЕРЖКА и футбольное ЧУДО помогли сборной России не ярко, но ВЫИГРАТЬ у испанцев! Мы ВОСХИЩАЕМСЯ и радуемся этому футбольному ЧУДУ! Наша сборная, наши болельщики, все организаторы чемпионата его по ПРАВУ заслужили! А я что говорил! При умелой организации тренировочного процесса и хорошей подготовке, можно уверенно побеждать и даже становиться чемпионами. Важно не совершать ошибок и не помогать соперникам забивать в наши ворота. Все голы, что пропустила сборная России, забиты при нашей помощи сопернику. А здесь уже надо ТОРМОЗНУТЬ и сказать Черчесову: - ХВАТИТ! Сколько можно ЧУДИТЬ? Дальше будет ещё интереснее! До медалей уже рукой подать и ногой можно дотянуться. У сборной России тоже есть шансы на ЗОЛОТО, хотя и меньшие чем у других соискателей! Если УДАЧА нашим УЛЫБНЁТСЯ, и произойдёт футбольное ЧУДО, то будем с медалями! Желаем сборной России золотых побед. ВЕРИМ! ЛЮБИМ! НАДЕЕМСЯ!
Ответить
Yev
1530816717
Я бы все-таки сыграл бы с голодной головой. Аппетит, как известно, приходит во время еды, хочется попасть в 1/2, а вот уже там хоть с 10-ю нападающими, в любом случае, еще один матч будет гарантирован и вероятность медали очень велика. В любом случае решать Саламычу, а реализовывать ребятам. Хочется пожелать: уверенности, спркойствия, концентрации и профессионализма. Россия - вперёд!!!
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