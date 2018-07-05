Погребняк: «Сборной России после Испании уже не имеет смысла кого-то бояться на ЧМ-2018»

Я бы все-таки сыграл бы с голодной головой. Аппетит, как известно, приходит во время еды, хочется попасть в 1/2, а вот уже там хоть с 10-ю нападающими, в любом случае, еще один матч будет гарантирован и вероятность медали очень велика.
В любом случае решать Саламычу, а реализовывать ребятам. Хочется пожелать: уверенности, спркойствия, концентрации и профессионализма.
Россия - вперёд!!!
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк считает, что национальная команда уже может не бояться никого из соперников на чемпионате мира.
В 1/8 финала россияне обыграли по пенальти Испанию (1:1, 4:3). В четвертьфинале команда Станислава Черчесова встретится с Хорватией. Матч состоится в Сочи в субботу, 7 июля. Начало – в 21:00 по московскому времени.
«Аппетит приходит во время игры, и после Испании бояться кого-то уже не имеет смысла. Ребята показали, что умеют терпеть, выжимать максимум. Прогноз: дополнительного времени не избежать», – сказал Погребняк в эфире телеканала «Звезда».