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    Погребняк: «Сборной России после Испании уже не имеет смысла кого-то бояться на ЧМ-2018»

    Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк считает, что национальная команда уже может не бояться никого из соперников на чемпионате мира.

    В 1/8 финала россияне обыграли по пенальти Испанию (1:1, 4:3). В четвертьфинале команда Станислава Черчесова встретится с Хорватией. Матч состоится в Сочи в субботу, 7 июля. Начало – в 21:00 по московскому времени.

    «Аппетит приходит во время игры, и после Испании бояться кого-то уже не имеет смысла. Ребята показали, что умеют терпеть, выжимать максимум. Прогноз: дополнительного времени не избежать», – сказал Погребняк в эфире телеканала «Звезда».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2018 18:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3754

      Yev 5 июля 2018, 21:51

      Я бы все-таки сыграл бы с голодной головой. Аппетит, как известно, приходит во время еды, хочется попасть в 1/2, а вот уже там хоть с 10-ю нападающими, в любом случае, еще один матч будет гарантирован и вероятность медали очень велика.
      В любом случае решать Саламычу, а реализовывать ребятам. Хочется пожелать: уверенности, спркойствия, концентрации и профессионализма.
      Россия - вперёд!!!

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 5 июля 2018, 21:18

      Футбольный Бог помогал???
      Да! Помогал!
      По многочисленным просьбам российских трудящихся!
      Российскую сборную «вознаградил футбольный Бог».
      Чем? Угадайте с первого раза.
      Правильно. Футбольным ЧУДОМ!
      А есть ещё Вера, Надежда, Любовь, Везение, Мастерство, Удача и другие.
      Они в футболе МНОГОЕ значат.
      Наша ВЕРА, мощная ПОДДЕРЖКА и футбольное ЧУДО помогли сборной России не ярко, но ВЫИГРАТЬ у испанцев!
      Мы ВОСХИЩАЕМСЯ и радуемся этому футбольному ЧУДУ!
      Наша сборная, наши болельщики, все организаторы чемпионата его по ПРАВУ заслужили!
      А я что говорил!
      При умелой организации тренировочного процесса и хорошей подготовке, можно уверенно побеждать и даже становиться чемпионами.
      Важно не совершать ошибок и не помогать соперникам забивать в наши ворота.
      Все голы, что пропустила сборная России, забиты при нашей помощи сопернику.
      А здесь уже надо ТОРМОЗНУТЬ и сказать Черчесову: - ХВАТИТ!
      Сколько можно ЧУДИТЬ?
      Дальше будет ещё интереснее!
      До медалей уже рукой подать и ногой можно дотянуться.
      У сборной России тоже есть шансы на ЗОЛОТО, хотя и меньшие чем у других соискателей!
      Если УДАЧА нашим УЛЫБНЁТСЯ, и произойдёт футбольное ЧУДО, то будем с медалями!
      Желаем сборной России золотых побед.
      ВЕРИМ! ЛЮБИМ! НАДЕЕМСЯ!

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 5 июля 2018, 20:34

      После испанцев-сам черт нам не брат.отсиделись в засаде,отдохнули....Хорваты думают опять будем ховаться, а космический Стас их обманет.Атаковать будем с первой до последней минуты.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 18:51

      Они уже и так боятся Черчесова...

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      Рейтинг: +37

      Sg-9 5 июля 2018, 18:50

      Это самое хреновое. Бояться вам, ребята, нужно каждого соперника. Опасаться минимум.

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