Погребняк: «Сборной России после Испании уже не имеет смысла кого-то бояться на ЧМ-2018»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк считает, что национальная команда уже может не бояться никого из соперников на чемпионате мира.

В 1/8 финала россияне обыграли по пенальти Испанию (1:1, 4:3). В четвертьфинале команда Станислава Черчесова встретится с Хорватией. Матч состоится в Сочи в субботу, 7 июля. Начало – в 21:00 по московскому времени.

«Аппетит приходит во время игры, и после Испании бояться кого-то уже не имеет смысла. Ребята показали, что умеют терпеть, выжимать максимум. Прогноз: дополнительного времени не избежать», – сказал Погребняк в эфире телеканала «Звезда».