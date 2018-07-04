Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ против Англии.

«Обычно на бумаге у других команд игроки сильнее. Мы позволяем им владеть мячом там, где мы хотим, чтобы они владели мячом.

Если вы возьмете игры, которые мы провели на ЧМ, то у соперника конечно будет больший процент владения мячом. Но у нас было больше опасных моментов. Так мы играем.

В этом наша сила, и мы должны показывать ее в играх против сильных команд. Это для нас путь к успеху, мы продолжим играть так же», – сказал Гранквист.

Матч Швеция – Англия пройдет 7 июля.