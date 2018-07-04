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    Головин: «Сборная России еще до ЧМ-2018 понимала, что может дойти до финала»

    Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, что команда еще до начала ЧМ-2018 осознавала, что может дойти до финала турнира.

    Россияне вышли из группы, где ее соперниками были Саудовская Аравия (5:0), Египет (3:1) и Уругвай (0:3). В 1/8 финала команда Станислава Черчесова обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пенальти).

    «Усталость? Сегодня только третий день, тренировки восстановительные. Только сегодня поиграли в футбол, и то недолго. Но свежесть еще появится. К 7 числу будем максимально готовы.

    Мы и до Испании знали, что все возможно. Еще до турнира понимали, что можем дойти до финала. С тех пор ничего не изменилось, относимся к этому очень серьезно», – сказал Головин.

    В четвертьфинале сборная России встретится с Хорватией. Встреча состоится в Сочи в субботу, 7 июля.

    Источник: Sport24

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    04.07.2018 14:23
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 июля 2018, 20:32

      Вот оно как!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 4 июля 2018, 18:47

      "Остапа понесло".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 4 июля 2018, 17:12

      Сашка вроде адекватным казался или это его покусал кто? ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Иванов Иван Иванович 4 июля 2018, 18:22

      наверно Черчесов укусил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 4 июля 2018, 16:27

      понеслась душа в рай. Не рано ли?:)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 4 июля 2018, 16:10

      Всё! Звезду словили!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt > --Сергей-- 4 июля 2018, 16:26

      по полной.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 16:07

      Что то в это верится с трудом. Пределом мечтания было выход из группы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 4 июля 2018, 16:01

      Хоттабыч бы не передумал))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 4 июля 2018, 15:55

      Ну вот, началось. Точно теперь Хорватии продуют.

      3
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 4 июля 2018, 15:52

      Успокойтесь парни)))...надо продолжать с холодной головой.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 июля 2018, 15:04

      Для спортсмена это нормально, потому что уж если он будет заранее думать, что он обречен на поражение, то так оно и произойдет.
      Тут важнее чтобы это не переходило в чрезмерную самоуверенность и тем более в шапкозакидательство типа "порвем этот колхоз", вот тут спортсмен превращается в диванного аналитика, который уже и так все знает.

      В этом заявлении конечно видна его "зеленость" в таких делах, сравните с тем же съевшем куча дохлых собак в сборной Акинфеевым.
      "Как отбили пенальти?" - Повезло! А то что он там может неделю не спал и уже в голове всю эту серию по 500 раз переиграл это уже обывателей и журналюг не должно касаться.

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