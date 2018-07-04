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  • Головин: «Сборная России еще до ЧМ-2018 понимала, что может дойти до финала»

Головин: «Сборная России еще до ЧМ-2018 понимала, что может дойти до финала»

4 июля 2018, 14:23
15

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, что команда еще до начала ЧМ-2018 осознавала, что может дойти до финала турнира.

Россияне вышли из группы, где ее соперниками были Саудовская Аравия (5:0), Египет (3:1) и Уругвай (0:3). В 1/8 финала команда Станислава Черчесова обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пенальти).

«Усталость? Сегодня только третий день, тренировки восстановительные. Только сегодня поиграли в футбол, и то недолго. Но свежесть еще появится. К 7 числу будем максимально готовы.

Мы и до Испании знали, что все возможно. Еще до турнира понимали, что можем дойти до финала. С тех пор ничего не изменилось, относимся к этому очень серьезно», – сказал Головин.

В четвертьфинале сборная России встретится с Хорватией. Встреча состоится в Сочи в субботу, 7 июля.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Испания Головин Александр
Комментарии (15)
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acer2003
1530703924
Разве уже дошли ?) Но желание похвально !
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FanatSerj
1530705871
Для спортсмена это нормально, потому что уж если он будет заранее думать, что он обречен на поражение, то так оно и произойдет. Тут важнее чтобы это не переходило в чрезмерную самоуверенность и тем более в шапкозакидательство типа "порвем этот колхоз", вот тут спортсмен превращается в диванного аналитика, который уже и так все знает. В этом заявлении конечно видна его "зеленость" в таких делах, сравните с тем же съевшем куча дохлых собак в сборной Акинфеевым. "Как отбили пенальти?" - Повезло! А то что он там может неделю не спал и уже в голове всю эту серию по 500 раз переиграл это уже обывателей и журналюг не должно касаться.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1530708733
Успокойтесь парни)))...надо продолжать с холодной головой.
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Jenea83
1530708922
Ну вот, началось. Точно теперь Хорватии продуют.
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ALEX ML
1530709292
Хоттабыч бы не передумал))))
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zigbert
1530709672
Что то в это верится с трудом. Пределом мечтания было выход из группы.
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--Сергей--
1530709828
Всё! Звезду словили!
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TihonAlt
1530710835
понеслась душа в рай. Не рано ли?:)
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Иванов Иван Иванович
1530713521
Сашка вроде адекватным казался или это его покусал кто? ))
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Супервайзер
1530719264
"Остапа понесло".
Ответить
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