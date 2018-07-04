Головин: «Сборная России еще до ЧМ-2018 понимала, что может дойти до финала»

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, что команда еще до начала ЧМ-2018 осознавала, что может дойти до финала турнира.

Россияне вышли из группы, где ее соперниками были Саудовская Аравия (5:0), Египет (3:1) и Уругвай (0:3). В 1/8 финала команда Станислава Черчесова обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пенальти).

«Усталость? Сегодня только третий день, тренировки восстановительные. Только сегодня поиграли в футбол, и то недолго. Но свежесть еще появится. К 7 числу будем максимально готовы.

Мы и до Испании знали, что все возможно. Еще до турнира понимали, что можем дойти до финала. С тех пор ничего не изменилось, относимся к этому очень серьезно», – сказал Головин.

В четвертьфинале сборная России встретится с Хорватией. Встреча состоится в Сочи в субботу, 7 июля.