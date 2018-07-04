Триппьер: «Обычно Англия проигрывала такие матчи. Год за годом, турнир за турниром»

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Киран Триппьер рассказал о том, что победный матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Колумбии позволил его команде поверить в самих себя.

«Эта игра позволила поверить нам самим в себя. Мы многому научились – быть спокойными, терпеливыми. Обычно Англия проигрывала такие матчи. Год за годом, крупный турнир за крупным турниром.

Швецию мы видели. Очень сложная команда. Теперь самое важное – восстановиться. И, конечно, надо исправить ошибки, которые мы допустили в этой встрече с колумбийцами», – заявил футболист после завершения игры.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.