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    Триппьер: «Обычно Англия проигрывала такие матчи. Год за годом, турнир за турниром»

    Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Киран Триппьер рассказал о том, что победный матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Колумбии позволил его команде поверить в самих себя.

    «Эта игра позволила поверить нам самим в себя. Мы многому научились – быть спокойными, терпеливыми. Обычно Англия проигрывала такие матчи. Год за годом, крупный турнир за крупным турниром.

    Швецию мы видели. Очень сложная команда. Теперь самое важное – восстановиться. И, конечно, надо исправить ошибки, которые мы допустили в этой встрече с колумбийцами», – заявил футболист после завершения игры.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.

    Источник: ТАСС

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    04.07.2018 10:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 14:33

      Шведы конечно вам не подарок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 4 июля 2018, 13:16

      Со Швецией так уже не проканает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июля 2018, 12:29

      Просто повезло европиндосам.

      -1
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 4 июля 2018, 12:18

      Неблагозвучную для русского уха фамилию ТРИПЕР ухитрились "подштукатурить" до нейтрального ТРИПЬЕР.
      Однако у него на футболке не ТРИПЬЕР написано, а ТРИПЕР. )))))))))))))
      Ударение французы, может, на втором слоге делают, но написано именно ТАК.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 июля 2018, 10:28

      А по английски у 12 номера англичан,ну совсем неприличная фамилия...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 июля 2018, 10:22

      Когда-нибудь благоприятная или неудачная статистика заканчивается. Для англичан на этом ЧМ закончилась неудачная статистика и они смогли победить в послематчевых пенальти.

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