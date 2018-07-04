Алли: «Англия может дойти до финала ЧМ и победить»

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли после победы в 1/8 финала чемпионата мира-2018 над Колумбией заявил, что англичане способны выиграть турнир.

«Ключевым моментом стала наша реакция на пропущенный в добавленное время гол. Мы показали, что уверены в себе, показали характер. Колумбийцы заставили нас сегодня попотеть.

Выход в четвертьфинал – отличный результат, многие фавориты уже сошли с пути. У шведов крепкая команда, они здорово играют на этом чемпионате мира. Будем готовиться к еще одной тяжелой игре. Верим, что можем дойти до финала и победить.

Кейн определенно главный претендент на «Золотую бутсу», он один из лучших на турнире и заслуживает эту награду», – сказал Алли.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.

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