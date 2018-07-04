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    Алли: «Англия может дойти до финала ЧМ и победить»

    Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли после победы в 1/8 финала чемпионата мира-2018 над Колумбией заявил, что англичане способны выиграть турнир.

    «Ключевым моментом стала наша реакция на пропущенный в добавленное время гол. Мы показали, что уверены в себе, показали характер. Колумбийцы заставили нас сегодня попотеть.

    Выход в четвертьфинал – отличный результат, многие фавориты уже сошли с пути. У шведов крепкая команда, они здорово играют на этом чемпионате мира. Будем готовиться к еще одной тяжелой игре. Верим, что можем дойти до финала и победить.

    Кейн определенно главный претендент на «Золотую бутсу», он один из лучших на турнире и заслуживает эту награду», – сказал Алли.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.

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    Источник: Р-Спорт

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    04.07.2018 06:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 июля 2018, 08:36

      Англия может. Остальные даже до полуфинала не доберутся.

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 4 июля 2018, 07:55

      сначала шведов обыграйте

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