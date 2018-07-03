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    Форсберг: «Мы вышли в 1/4 финала чемпионата мира. От этого наворачиваются слезы»

    Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг поделился эмоциями после победы команды в 1/8 финала чемпионата мира-2018 против швейцарцев (1:0). У хавбека наворачиваются слезы.

    «Я счастлив. Нам удалось победить благодаря моему голу. У нас не было много возможностей. Наворачиваются слезы. Надеюсь, в Швеции нами гордятся. Жест – ничего особенного. Это было для жены», – сказал игрок.

    В 1/4 финала шведы сыграют либо с колумбийцами, либо с англичанами.

    Лучший защитник Швейцарии выбил собственную команду

    Источник: Sports.ru

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    03.07.2018 20:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 3 июля 2018, 20:42

      Поздравляю с победой.. .

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