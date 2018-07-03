Форсберг: «Мы вышли в 1/4 финала чемпионата мира. От этого наворачиваются слезы»

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг поделился эмоциями после победы команды в 1/8 финала чемпионата мира-2018 против швейцарцев (1:0). У хавбека наворачиваются слезы.

«Я счастлив. Нам удалось победить благодаря моему голу. У нас не было много возможностей. Наворачиваются слезы. Надеюсь, в Швеции нами гордятся. Жест – ничего особенного. Это было для жены», – сказал игрок.

В 1/4 финала шведы сыграют либо с колумбийцами, либо с англичанами.

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