Лебедев: «Матч Испания – Россия посмотрели более 4 миллионов украинцев? Народ Украины всегда дружил и будет дружить с Россией»

Депутат Госдумы и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев высказал мнение по поводу того, что матч между сборными России и Испании (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала ЧМ-2018 посмотрели 4,4 миллиона жителей Украины.

«Это прекрасный знак того, что спорт в большей степени находится вне политики. И политические деятели, которые «наезжают» на Россию спортивную, не добьются результата. Потому что мнения простых граждан всех этих государств – прямо противоположные. Это мы видим по откликам болельщиков, по их интервью – они хвалят, восторгаются, восхищаются.

Ни одной претензии в адрес подготовки и проведения чемпионата мира не звучит. Это заметно и по уровню трансляций, и по количеству людей, которые смотрят их. Украина и ее народ всегда дружили и будут дружить с нашей страной. А вот временная администрация, которая находится во главе государства, скоро уйдет в прошлое», – сказал Лебедев.