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  • Лебедев: «Матч Испания – Россия посмотрели более 4 миллионов украинцев? Народ Украины всегда дружил и будет дружить с Россией»

Лебедев: «Матч Испания – Россия посмотрели более 4 миллионов украинцев? Народ Украины всегда дружил и будет дружить с Россией»

3 июля 2018, 13:19
15

Депутат Госдумы и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев высказал мнение по поводу того, что матч между сборными России и Испании (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала ЧМ-2018 посмотрели 4,4 миллиона жителей Украины.

«Это прекрасный знак того, что спорт в большей степени находится вне политики. И политические деятели, которые «наезжают» на Россию спортивную, не добьются результата. Потому что мнения простых граждан всех этих государств – прямо противоположные. Это мы видим по откликам болельщиков, по их интервью – они хвалят, восторгаются, восхищаются.

Ни одной претензии в адрес подготовки и проведения чемпионата мира не звучит. Это заметно и по уровню трансляций, и по количеству людей, которые смотрят их. Украина и ее народ всегда дружили и будут дружить с нашей страной. А вот временная администрация, которая находится во главе государства, скоро уйдет в прошлое», – сказал Лебедев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Испания Лебедев Игорь
Комментарии (15)
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Shaft
1530613690
так и наша администрация скоро уйдет. Чтобы таких как Лебедев (сынок Жирика) не было
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DeStar
1530614125
А может они смотрели матч и хотели своими глазами увидеть как Россию выбьют с турнира?)
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Вомбат
1530615242
Представьте себе такое. Докладывают Сталину: - Фоторепортаж из Сталинграда посмотрели 4.4 млн немцев. И тот в ответ: - Это прекрасный знак того, что искусство вне политики. Это мы видим по откликам наших граждан, они хвалят и восхищаются. Германия и ее народ всегда дружили и будут дружить с Россией. Только временная администрация во главе с Гитлером против. Ну ничего, скоро сами немцы их прогонят. Возможна была такая реакция со стороны Сталина? Нет, конечно, и даже никому из вас не смешно. А знаете почему не смешно? Да потому что именно такие люди с такой вот логикой теперь руководят нашей страной.
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Чермындыр
1530616790
Во многом из-за таких вот уе...нов, как лебедев и произошел раскол между двумя народами.
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омск55
1530618026
Не такие украинцы плохие как о них говорит Киселёв , Соловёв и им подобные
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snaiper1989
1530618237
А чего именно всем ниже написавшим не понравилось в его словах?????
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SKS6891
1530622476
Добавлю к сказанному пользователем Вомбатом. Нормальные, несвидомые, жители страны У - да, будем дружить. Но не с бандерлогами и прочей русофобской нечистью. Вот они были всегда нам врагами. А дружить с нынешней У это как дружить с гитлеровской Германией после 22 июня 1941 года.
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kykyi
1530623131
А другие матчи они значит не смотрели, им не интересно было? Они просто смотрели футбол и еще не известно за кого болели. Что то отпрыск жирика про это ничего не сказал.
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makson_klim
1530627236
Продажные все равно хохлы и болели они за Испанцев!!!Уверен на 100%!У меня с работы именно так и делали...
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coocoo
1530628828
ну посмотрели 4 млн, и что, с чего им дружить с нами?
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