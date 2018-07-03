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    Лебедев: «Матч Испания – Россия посмотрели более 4 миллионов украинцев? Народ Украины всегда дружил и будет дружить с Россией»

    Депутат Госдумы и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев высказал мнение по поводу того, что матч между сборными России и Испании (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала ЧМ-2018 посмотрели 4,4 миллиона жителей Украины.

    «Это прекрасный знак того, что спорт в большей степени находится вне политики. И политические деятели, которые «наезжают» на Россию спортивную, не добьются результата. Потому что мнения простых граждан всех этих государств – прямо противоположные. Это мы видим по откликам болельщиков, по их интервью – они хвалят, восторгаются, восхищаются.

    Ни одной претензии в адрес подготовки и проведения чемпионата мира не звучит. Это заметно и по уровню трансляций, и по количеству людей, которые смотрят их. Украина и ее народ всегда дружили и будут дружить с нашей страной. А вот временная администрация, которая находится во главе государства, скоро уйдет в прошлое», – сказал Лебедев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2018 13:19
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +137

      coocoo 3 июля 2018, 17:40

      ну посмотрели 4 млн, и что, с чего им дружить с нами?

      1
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 3 июля 2018, 17:13

      Продажные все равно хохлы и болели они за Испанцев!!!Уверен на 100%!У меня с работы именно так и делали...

      1
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      ...
      Рейтинг: +137

      coocoo > makson_klim 3 июля 2018, 17:41

      а с фига им за нас болеть?

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 июля 2018, 16:05

      А другие матчи они значит не смотрели, им не интересно было?
      Они просто смотрели футбол и еще не известно за кого болели.
      Что то отпрыск жирика про это ничего не сказал.

      2
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 3 июля 2018, 15:54

      Добавлю к сказанному пользователем Вомбатом. Нормальные, несвидомые, жители страны У - да, будем дружить. Но не с бандерлогами и прочей русофобской нечистью. Вот они были всегда нам врагами. А дружить с нынешней У это как дружить с гитлеровской Германией после 22 июня 1941 года.

      1
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      Рейтинг: +22

      Igreks > SKS6891 3 июля 2018, 19:04

      Прорверить башку, Срочно!!!

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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > Igreks 27 июля 2018, 10:27

      Начни с себя! (с), падаль!

      0
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 3 июля 2018, 14:43

      А чего именно всем ниже написавшим не понравилось в его словах?????

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 3 июля 2018, 14:40

      Не такие украинцы плохие как о них говорит Киселёв , Соловёв и им подобные

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 3 июля 2018, 14:19

      Во многом из-за таких вот уе...нов, как лебедев и произошел раскол между двумя народами.

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 3 июля 2018, 13:54

      Представьте себе такое. Докладывают Сталину: - Фоторепортаж из Сталинграда посмотрели 4.4 млн немцев. И тот в ответ: - Это прекрасный знак того, что искусство вне политики. Это мы видим по откликам наших граждан, они хвалят и восхищаются. Германия и ее народ всегда дружили и будут дружить с Россией. Только временная администрация во главе с Гитлером против. Ну ничего, скоро сами немцы их прогонят. Возможна была такая реакция со стороны Сталина? Нет, конечно, и даже никому из вас не смешно. А знаете почему не смешно? Да потому что именно такие люди с такой вот логикой теперь руководят нашей страной.

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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > Вомбат 3 июля 2018, 15:51

      Полностью согласен.

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 3 июля 2018, 13:35

      А может они смотрели матч и хотели своими глазами увидеть как Россию выбьют с турнира?)

      3
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      Рейтинг: +399

      kella > DeStar 3 июля 2018, 14:16

      Смотрели потому что любят футбол, красивую игру с интригой, а болеют за свою команду!

      2
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      Рейтинг: +60

      Shaft 3 июля 2018, 13:28

      так и наша администрация скоро уйдет. Чтобы таких как Лебедев (сынок Жирика) не было

      2
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