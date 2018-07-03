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Широков: «Вопрос с Ташаевым может решиться уже сегодня»

3 июля 2018, 12:27
17

Заместитель гендиректора «Динамо» Роман Широков заявил, что сегодня может решиться вопрос с дальнейшим будущим полузащитника команды Александра Ташаева.

Сегодня агент 23-летнего футболиста сообщил, что хавбек не поедет на второй летний сбор бело-голубых.

«Он написал заявление об уходе. Других развернутых комментариев по этой ситуации пока давать не готов.

Когда может разрешиться ситуация? Думаю, уже сегодня», – сказал Широков.

Соглашение Ташаева с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2020 года. 4 июня он написал заявление об уходе из клуба. Вчера появилась информация, что он договорился о контракте со «Спартаком».

В прошлом розыгрыше РФПЛ Ташаев провел 27 встреч, записав в свой актив семь мячей и семь голевых передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Широков Роман Ташаев Александр
Комментарии (17)
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Dredd Judge
1530611067
Краснодар
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giluxa1963
1530611207
сам себе кабалу подписал нечего Лукойл раскошелится
Ответить
111Hunter111
1530618478
Свинарник ждет тебя......
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yurdin
1530629560
Соловей №2
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Мары
1530630064
Давайте будем честными. Этот вопрос уже решён.
Ответить
OfaZavr
1530632728
ну сегодня так сегодня, ждем.
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o33uk
1530640754
Господа пищевики переманили ещё одну шавку бросив кость в миску пожирнее ок пусть будет так. Только теперь не пишите про зажравшихся миллионеров ваш клуб поганый так же как и приблуда газпромовская делаете всё что б их с каждым годом было больше а стимулов играть меньше.
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