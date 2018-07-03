Широков: «Вопрос с Ташаевым может решиться уже сегодня»

Заместитель гендиректора «Динамо» Роман Широков заявил, что сегодня может решиться вопрос с дальнейшим будущим полузащитника команды Александра Ташаева.

Сегодня агент 23-летнего футболиста сообщил, что хавбек не поедет на второй летний сбор бело-голубых.

«Он написал заявление об уходе. Других развернутых комментариев по этой ситуации пока давать не готов.

Когда может разрешиться ситуация? Думаю, уже сегодня», – сказал Широков.

Соглашение Ташаева с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2020 года. 4 июня он написал заявление об уходе из клуба. Вчера появилась информация, что он договорился о контракте со «Спартаком».

В прошлом розыгрыше РФПЛ Ташаев провел 27 встреч, записав в свой актив семь мячей и семь голевых передач.