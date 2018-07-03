Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков: «Вопрос с Ташаевым может решиться уже сегодня»

    Заместитель гендиректора «Динамо» Роман Широков заявил, что сегодня может решиться вопрос с дальнейшим будущим полузащитника команды Александра Ташаева.

    Сегодня агент 23-летнего футболиста сообщил, что хавбек не поедет на второй летний сбор бело-голубых.

    «Он написал заявление об уходе. Других развернутых комментариев по этой ситуации пока давать не готов.

    Когда может разрешиться ситуация? Думаю, уже сегодня», – сказал Широков.

    Соглашение Ташаева с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2020 года. 4 июня он написал заявление об уходе из клуба. Вчера появилась информация, что он договорился о контракте со «Спартаком».

    В прошлом розыгрыше РФПЛ Ташаев провел 27 встреч, записав в свой актив семь мячей и семь голевых передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2018 12:27
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 3 июля 2018, 20:59

      Господа пищевики переманили ещё одну шавку бросив кость в миску пожирнее ок пусть будет так.
      Только теперь не пишите про зажравшихся миллионеров ваш клуб поганый так же как и приблуда газпромовская делаете всё что б их с каждым годом было больше а стимулов играть меньше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2018, 18:45

      ну сегодня так сегодня, ждем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 3 июля 2018, 18:01

      Давайте будем честными.
      Этот вопрос уже решён.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 3 июля 2018, 17:52

      Соловей №2

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > yurdin 3 июля 2018, 18:03

      Вы с географией дружите ?
      Соловей в Питер улетел, а Ташаев решил прописку не менять.Да и пример Зобнина воодушевляет.Да и исторически бывшие игроки Динамо вливались в Спартак на ура.Так что ваше предположение зыблется на трёх китах.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2726

      a_who > Мары 3 июля 2018, 20:39

      Вливались не только игроки, а и тренера ! Бесков !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > Мары 3 июля 2018, 20:55

      Ты уже с этим доводом про Зобнина месяц бегаешь, а что будет если к концу сезона он окажется в плотном запасе, а Динамо выше Спартака в таблице ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > a_who 3 июля 2018, 20:55

      Согласен колега.
      Это правда.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > o33uk 3 июля 2018, 20:58

      Ни чего не будет.
      Будет в запасе сидеть и кино не по телеку , а вживую смотреть.
      Ведь если случится, что заиграет и тебе ни чего не будет.Я ж не собираюсь тебя ловить и ногу отпиливать в честь извинения ?
      Просто это докажет, что тот иди иной человек оказался прав.Вот и всё.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > Мары 3 июля 2018, 21:35

      Причём здесь география речь вообще о другом хотя имея некоторый опыт дебатов с тобой удивляться не приходится.
      Даже ребёнку понятно что человек говорит про схожесть ситуации,но я понимаю трудно сходу понять,хотя судя по рейтингу тут таких много.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > Мары 3 июля 2018, 21:47

      Тогда вообще непонятно этот ваш моральный подъём, к вам переходит игрок который год назад играл в ФНЛ(и то не всегда), и провёл только одну весну более или менее и всё, а читая коменты твоих "товарищей"( с которыми ты рейтинг друг другу поднимаешь) складывается ощущение что к вам Месси едет.
      Я целый год слушал про ТОП клуб и тому подобное а тут оказывается игрок Динамо может вызвать такую радость как минимум странно.
      Я сразу сказал пусть валит если тварь такая только жаль что дёшево,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      yurdin > Мары 4 июля 2018, 18:58

      Я про географию ничего не написал,а всего лишь упомянул соловья-это птица...Впрочем,кому я объясняю, ты все равно ничего не поймёшь)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > yurdin 4 июля 2018, 19:04

      Сорри командир.Просто не понял.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > o33uk 4 июля 2018, 19:04

      Хорошо быть к каждой бочке затычкой ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +654

      111Hunter111 3 июля 2018, 14:47

      Свинарник ждет тебя......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 июля 2018, 12:46

      сам себе кабалу подписал нечего Лукойл раскошелится

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1256

      Dredd Judge 3 июля 2018, 12:44

      Краснодар

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11