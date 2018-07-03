Нету, Анюков, Эрнани, Нобоа и Мак отправились с «Зенитом» на сбор в Австрию

Сегодня, 3 июля, «Зенит» в составе 26 футболистов вылетел на второй предсезонный сбор в Австрию.

Этот этап подготовки к новому сезону петербуржцы проведут в Кицбюэле, где 8 июля сыграет в товарищеском матче с московским «Динамо». В Австрии сине-бело-голубые пробудут до 12 июля.

Голкиперы: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

Защитники: Никита Каккоев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Ибрагим Цаллагов, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов, Евгений Чернов.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак.

Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Лука Джорджевич, Антон Заболотный.