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  • Нету, Анюков, Эрнани, Нобоа и Мак отправились с «Зенитом» на сбор в Австрию

Нету, Анюков, Эрнани, Нобоа и Мак отправились с «Зенитом» на сбор в Австрию

3 июля 2018, 12:13
19

Сегодня, 3 июля, «Зенит» в составе 26 футболистов вылетел на второй предсезонный сбор в Австрию.

Этот этап подготовки к новому сезону петербуржцы проведут в Кицбюэле, где 8 июля сыграет в товарищеском матче с московским «Динамо». В Австрии сине-бело-голубые пробудут до 12 июля.

Голкиперы: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

Защитники: Никита Каккоев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Ибрагим Цаллагов, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов, Евгений Чернов.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак.

Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Лука Джорджевич, Антон Заболотный.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Анюков Александр Нобоа Кристиан Мак Роберт Нету Луиш Эрнани
Комментарии (19)
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ВетеR
1530609342
Очень рад возвращению в состав Мака и Джоржевича !
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_Marqella_
1530609916
А есть ещё Дзюа,Жирков,Смольников,Кузяев,Иванович,Лунёв,Ерохин....очень сложно Семаку будет определиться с основой !!!
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Миша13
1530611180
А когда они с составом будут разбираться ..и трансферами??
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Гуус
1530611775
даже в этом составе 26 человек, а по новым правилам заявка на рфпл у нас теперь 25 из них 2 доморощенных игрока должно быть заявлено итог = остается 23 более менее сильных игрока... Зенит, зенит - кладбище ты наше футбольное!
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Обер-КанцлерЪ
1530617597
Пора избавляться от балласта! Целая орава дармоедов присутствует и только атмосферу портит. Нету первый на выход должен быть.
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DePisuares
1530623931
10 человек минимум лишних
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Garrincha58
1530629873
сколько же хлама накупил Зенит даже в Амкаре футболисты были лучше
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Garrincha58
1530630048
вот что натворил г-н Фурсенко и К
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prezent2017
1530696332
Илья Скроботов, Евгений Чернов - это хорошо. А вот накера все из аренды вернувшиеся нужны, не понимаю!
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САДЫЧОК
1530704291
Анюков и Эрнани-очень слабы!
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