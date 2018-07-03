Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нету, Анюков, Эрнани, Нобоа и Мак отправились с «Зенитом» на сбор в Австрию

    Сегодня, 3 июля, «Зенит» в составе 26 футболистов вылетел на второй предсезонный сбор в Австрию.

    Этот этап подготовки к новому сезону петербуржцы проведут в Кицбюэле, где 8 июля сыграет в товарищеском матче с московским «Динамо». В Австрии сине-бело-голубые пробудут до 12 июля.

    Голкиперы: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

    Защитники: Никита Каккоев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Ибрагим Цаллагов, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов, Евгений Чернов.

    Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак.

    Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Лука Джорджевич, Антон Заболотный.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2018 12:13
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 4 июля 2018, 14:38

      Анюков и Эрнани-очень слабы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июля 2018, 12:25

      Илья Скроботов, Евгений Чернов - это хорошо. А вот накера все из аренды вернувшиеся нужны, не понимаю!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июля 2018, 18:00

      вот что натворил г-н Фурсенко и К

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июля 2018, 17:57

      сколько же хлама накупил Зенит даже в Амкаре футболисты были лучше

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Garrincha58 4 июля 2018, 12:27

      В Амкаре Идову и Эзатолахи - чуть-ли не лучшие в национальных командах. Идову Месси закрыл - это же надо же! Вот что значит питерская школа и недоверие к ней вшивого руководства клуба!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares 3 июля 2018, 16:18

      10 человек минимум лишних

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 июля 2018, 14:33

      Пора избавляться от балласта! Целая орава дармоедов присутствует и только атмосферу портит.
      Нету первый на выход должен быть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 3 июля 2018, 13:50

      Такая толпа,плюс сборники-"богатое" наследство досталось Семаку. Сейчас главное всё организовать,хорошо бы забивающего еще найти. Состав в тройку призеров проходной. Оживить Заболотного и послать в опу Дзюбу со своей поднятой рукой и легкой трусцой на чужой половине поля.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 3 июля 2018, 12:56

      даже в этом составе 26 человек, а по новым правилам заявка на рфпл у нас теперь 25 из них 2 доморощенных игрока должно быть заявлено итог = остается 23 более менее сильных игрока...

      Зенит, зенит - кладбище ты наше футбольное!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец > Гуус 3 июля 2018, 13:27

      еще есть которые в сборной

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 3 июля 2018, 12:53

      А где Новосельцев?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12191

      ВетеR > WhiteEgon 3 июля 2018, 13:00

      В отделе лёгкой промышленности )

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 3 июля 2018, 12:46

      А когда они с составом будут разбираться ..и трансферами??

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Миша13 5 июля 2018, 11:22

      ПРИДУРОК! отстань от меня ! не оценивай и не читай!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11