Игроки сборной Англии жертвуют премиальные на благотворительность

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и защитник Гари Невилл прокомментировали решение форварда Франции Килиана Мбаппе отказаться от премиальных за игры в сборной Франции. Игрок жертвует деньги на благотворительность.

«Это замечательно. Присоединяюсь к аплодисментам. Также отмечу, что и все футболисты сборной Англии жертвуют деньги на благотворительность», – написал Линекер в своем твиттере.

«Согласен. Каждый игрок сборной Англии отдает деньги на благотворительность уже 10-15 лет», – написал Невилл в своем твиттере.

Мбаппе отказался от премиальных за игры в сборной. Он отдает деньги на благотворительность