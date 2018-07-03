Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игроки сборной Англии жертвуют премиальные на благотворительность

Игроки сборной Англии жертвуют премиальные на благотворительность

3 июля 2018, 02:06
6

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и защитник Гари Невилл прокомментировали решение форварда Франции Килиана Мбаппе отказаться от премиальных за игры в сборной Франции. Игрок жертвует деньги на благотворительность.

«Это замечательно. Присоединяюсь к аплодисментам. Также отмечу, что и все футболисты сборной Англии жертвуют деньги на благотворительность», – написал Линекер в своем твиттере.

«Согласен. Каждый игрок сборной Англии отдает деньги на благотворительность уже 10-15 лет», – написал Невилл в своем твиттере.

Мбаппе отказался от премиальных за игры в сборной. Он отдает деньги на благотворительность

Источник: Twitter
Чемпионат мира Англия Англия Линекер Гари
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ljungberg9
1530575776
Молодцы все, не жлобы.
Ответить
vick-north-west
1530582345
И это правильно.
Ответить
KOLBIS
1530592241
Да,только никто не знал об этом,до Мбаппе,любят люди креатив подхватить чужой...
Ответить
Главные новости
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
3
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
6
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
6
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
5
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
12
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
21
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Все новости
Все новости
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
11:45
«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова
11:33
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
10:35
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
10:12
Превью АПЛ-2026/27: главные претенденты на чемпионство и коэффициенты на победителя
09:51
«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака»
09:49
1
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
09:40
Семак – о преимуществе «Зенита» перед матчем со «Спартаком»: «Мы не имеем к этому ни малейшего отношения»
09:30
4
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
12
Реакция Самородова на возможный трансфер в «Спартак»
09:11
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
21
«Не наша проблема»: Тарасов – об огромных зарплатах футболистов
08:24
2
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Губернатор Федорищев прокомментировал победу «Акрона» над ЦСКА
01:54
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
1
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+