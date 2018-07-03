Игроки сборной Англии жертвуют премиальные на благотворительность

Да,только никто не знал об этом,до Мбаппе,любят люди креатив подхватить чужой...
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и защитник Гари Невилл прокомментировали решение форварда Франции Килиана Мбаппе отказаться от премиальных за игры в сборной Франции. Игрок жертвует деньги на благотворительность.
«Это замечательно. Присоединяюсь к аплодисментам. Также отмечу, что и все футболисты сборной Англии жертвуют деньги на благотворительность», – написал Линекер в своем твиттере.
«Согласен. Каждый игрок сборной Англии отдает деньги на благотворительность уже 10-15 лет», – написал Невилл в своем твиттере.
Мбаппе отказался от премиальных за игры в сборной. Он отдает деньги на благотворительность