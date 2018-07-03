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    Игроки сборной Англии жертвуют премиальные на благотворительность

    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и защитник Гари Невилл прокомментировали решение форварда Франции Килиана Мбаппе отказаться от премиальных за игры в сборной Франции. Игрок жертвует деньги на благотворительность.

    «Это замечательно. Присоединяюсь к аплодисментам. Также отмечу, что и все футболисты сборной Англии жертвуют деньги на благотворительность», – написал Линекер в своем твиттере.

    «Согласен. Каждый игрок сборной Англии отдает деньги на благотворительность уже 10-15 лет», – написал Невилл в своем твиттере.

    Мбаппе отказался от премиальных за игры в сборной. Он отдает деньги на благотворительность

    Источник: Twitter

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    03.07.2018 02:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 07:30

      Да,только никто не знал об этом,до Мбаппе,любят люди креатив подхватить чужой...

      0
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > KOLBIS 3 июля 2018, 07:39

      А разве о таких вещах надо трезвонить!?
      Кто этим занимается от сердца, а не ради хайпа, тот всегда это делает молча!

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > ВикторВВ 3 июля 2018, 08:00

      Согласен полностью,вот и надо было дальше молчать,а то как про Мбаппе узнали,то сразу вся сборная Англии оказывается тоже уже давно(вперед Мбаппе) занимаются благотворительностью...

      1
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV > KOLBIS 3 июля 2018, 09:23

      Это обычная практика у сборных с белого континента. Такая же история была на победном кубке мира со сборной Италии.

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 3 июля 2018, 04:45

      И это правильно.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 3 июля 2018, 02:56

      Молодцы все, не жлобы.

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