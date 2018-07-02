Космонавт Артемьев – о победе России: «Ураааа! Это историческая победа!»

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Космонавты Международной космической станции Олег Артемьев и Сергей Прокопьев поздравили сборную России с околоземной орбиты с победой над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира-2018.
«Ураааа! Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!» – написал в твиттере Артемьев.
Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.
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Ураааа! Россия вышла в четвертьфинал #ЧМ2018! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!— Oleg Artemyev (@OlegMKS) 1 июля 2018 г.
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Team #Russia have defeated Spain on penalties to make it to the #FIFA2018 World Cup quarterfinals. pic.twitter.com/DRxVwaHVWQ