Космонавт Артемьев – о победе России: «Ураааа! Это историческая победа!»

Космонавты Международной космической станции Олег Артемьев и Сергей Прокопьев поздравили сборную России с околоземной орбиты с победой над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

«Ураааа! Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!» – написал в твиттере Артемьев.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

Team #Russia have defeated Spain on penalties to make it to the #FIFA2018 World Cup quarterfinals. pic.twitter.com/DRxVwaHVWQ