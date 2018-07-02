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    Космонавт Артемьев – о победе России: «Ураааа! Это историческая победа!»

    Космонавты Международной космической станции Олег Артемьев и Сергей Прокопьев поздравили сборную России с околоземной орбиты с победой над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

    «Ураааа! Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!» – написал в твиттере Артемьев.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

    «Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

    Источник: Twitter

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    02.07.2018 06:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 июля 2018, 07:55

      Роскосмосу срочно смонтировать новый ролик,Игорь отбивает ногой,мяч от удара летит в космос,космонавт ловит...И ждем 7 июля,чтобы он назад хорватам в ворота вернул...

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