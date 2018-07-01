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    Коке: «Итог матча с Россией несправедлив. Соперник держал 11 игроков сзади»

    Полузащитник сборной Испании Коке прокомментировал исход матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной России (1:1). Наша команда прошла в следующий раунд благодаря победе в серии пенальти.

    «Не только я, но и все мои товарищи связывали огромные надежды с этим мундиалем, и очень обидно его покидать без единого поражения, после неудачи в серии пенальти. Считаю, результат несправедлив: мы контролировали игру, тогда как Россия постоянно держала 11 человек сзади.

    Мы сделали всe возможное для победы, бились за свою страну, но, к сожалению, этого оказалось мало. Конечно, мы расстроены произошедшим, но жизнь продолжается. Надо пережить этот момент и продолжать работать», – сказал игрок.

    Матч 1/4 финала с участием сборной России состоится 7 июля.

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.07.2018 22:03
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 2 июля 2018, 22:32

      Тупая распасовка, а не игра... Унылое зрелище, как 90 минут пасовали а моментов 2 от силы... Пас ради паса....

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 2 июля 2018, 20:00

      Испания была на пике в 8-10 году. Сейчас в команде уже не тот огонь горит.

      1
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      Рейтинг: +442

      spartak never die 2 июля 2018, 18:17

      Здоровья вам и хорошего настроения)

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 13:14

      Передачи ради передач ,тоже ничего хорошего не дает. Особого напряжения у наших ворот создано не было. Да и ударов по воротам было очень мало.

      5
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 2 июля 2018, 07:16

      Контролировать игру не означает путь к победе! Главное выполнять поставленную задачу, и наши с ней неплохо справились!))

      4
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 2 июля 2018, 03:34

      Что ж.. Как бы ни было важен результат. Катание мяча вдоль и поперёк поля с рекордом точных пасов не особо красивый футбол и неча на соперника пенять, коли сами забить не смогли. За одну крутизну побед не присуждают. Окажись мы на месте испанцев, мы бы тоже ныли: поставили автобус в штрафной.. А в своё время греки с такой же примерно игрой стали чемпионами Европы и от медалек не отказались. Пусть на взгляд испанцев наша сборная вела себя как сукины дети, но это НАШИ сукины дети! И хорватов я стал бояться поменьше.)))

      4
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 2 июля 2018, 02:51

      Всем спасибо, все свободны,статистика забудется, результат нет!

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 2 июля 2018, 02:00

      я бы может и согласился, ибо эмоции эмоциями, но матч разложить нужно с умом. Но вы ж нихрена не сделали, по сути россия хотя бы свой чистый пеналь реализовала, а вы по воротам ударили пару раз, вообще не помню за всю игру ни одного опасного момента. А так да, россия стояла в штрафной,да, сами в атаку нифига не бегали, только по уровню опасных моментов равенство скорее. так что сами виноваты, сыграли бы как немцы( куча ударов , штанги и все такое) я бы тут сказал, что испания должна была проходить дальше, и словил бы десятки минусов, но нет.. сыграли вы как хрен знает кто, даже не знаю с кем сравнить, столько владения мячом и даже из-за штрафной не пытались бить... летите домой.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 июля 2018, 01:10

      Наши неприятно удивили всю испанскую команду такой тактикой.Они оказались просто не готовы к такой игре, за что и поплатились.
      Всё кристально честно.

      5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 июля 2018, 00:47

      Номано, нормано, а что думали только Исландцы в автобус играть умеют, а вот хренушки и тут Черчесов натаскал.

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