Коке: «Итог матча с Россией несправедлив. Соперник держал 11 игроков сзади»

Полузащитник сборной Испании Коке прокомментировал исход матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной России (1:1). Наша команда прошла в следующий раунд благодаря победе в серии пенальти.

«Не только я, но и все мои товарищи связывали огромные надежды с этим мундиалем, и очень обидно его покидать без единого поражения, после неудачи в серии пенальти. Считаю, результат несправедлив: мы контролировали игру, тогда как Россия постоянно держала 11 человек сзади.

Мы сделали всe возможное для победы, бились за свою страну, но, к сожалению, этого оказалось мало. Конечно, мы расстроены произошедшим, но жизнь продолжается. Надо пережить этот момент и продолжать работать», – сказал игрок.

Матч 1/4 финала с участием сборной России состоится 7 июля.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям