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  • Коке: «Итог матча с Россией несправедлив. Соперник держал 11 игроков сзади»

Коке: «Итог матча с Россией несправедлив. Соперник держал 11 игроков сзади»

1 июля 2018, 22:03
33

Полузащитник сборной Испании Коке прокомментировал исход матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной России (1:1). Наша команда прошла в следующий раунд благодаря победе в серии пенальти.

«Не только я, но и все мои товарищи связывали огромные надежды с этим мундиалем, и очень обидно его покидать без единого поражения, после неудачи в серии пенальти. Считаю, результат несправедлив: мы контролировали игру, тогда как Россия постоянно держала 11 человек сзади.

Мы сделали всe возможное для победы, бились за свою страну, но, к сожалению, этого оказалось мало. Конечно, мы расстроены произошедшим, но жизнь продолжается. Надо пережить этот момент и продолжать работать», – сказал игрок.

Матч 1/4 финала с участием сборной России состоится 7 июля.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Испания Россия Коке
Комментарии (33)
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Arrow10
1530471993
а кто виноват , что вы играли в свои распасовки весь матч , вините только самих себя , а не соперника
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С-Пб on-line
1530472112
Если честно-то на этом мундиале вы обос рались
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dil-1969@mail.ru
1530472767
классная тактика черчесова сработала)что толку .что вы держали мяч весь матч,вот и додержались,ниразу не ударив по воротам,только так с вами надо,)))Не взрачно,зато с толком!!!)))Браво Акинфееву,он лучший!!)))
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fhnv
1530472845
порадовали многие.особенно марио...наш марио
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3a zenit
1530473056
да вы такие же ракалы как и наши,сами виноваты,кто вам не давал забивать,отдай мяч РФ и забивай на здоровье...нет же вы супер-пупер важные такое делать.
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vinsent
1530473144
можно 95% времени владеть своей женой , но если 5 % ею владеет кто то другой- это уже поражение
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Рубик Докоян
1530474667
Одни немцы мужественно признали свою неудачу и не винят никого кроме себя. Хотя им как никому не везло. Сколько моментов не реализовали, четырежды в штангу попадали. Остальные же призывают к справедливому результату. Пенальти бьют как в игре, так и послематчевые пробивают. Тренируйтесь их бить и вратаря за одно потренируйте. Стоять автобусом тоже надо уметь как и преодолевать его...
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zabvo9406
1530474793
Лошара пенальти сначала забей
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Мары
1530483010
Наши неприятно удивили всю испанскую команду такой тактикой.Они оказались просто не готовы к такой игре, за что и поплатились. Всё кристально честно.
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zigbert
1530526491
Передачи ради передач ,тоже ничего хорошего не дает. Особого напряжения у наших ворот создано не было. Да и ударов по воротам было очень мало.
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