Давид Сильва: «Играть против России не менее трудно, чем против Бразилии»

Полузащитник сборной Испании Давид Сильва поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против России.

«Что касается предстоящего матча, то он будет еще тяжелее, чем на групповом этапе. Мы видим, как тяжело пришлось на первой стадии, а в плей-офф уровень сопротивления больше. Против России будет чрезвычайно трудно – не менее, чем против, скажем, Бразилии», – сказал Сильва.

Матч пройдет сегодня на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.