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    Давид Сильва: «Играть против России не менее трудно, чем против Бразилии»

    Полузащитник сборной Испании Давид Сильва поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против России.

    «Что касается предстоящего матча, то он будет еще тяжелее, чем на групповом этапе. Мы видим, как тяжело пришлось на первой стадии, а в плей-офф уровень сопротивления больше. Против России будет чрезвычайно трудно – не менее, чем против, скажем, Бразилии», – сказал Сильва.

    Матч пройдет сегодня на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Sportbox.ru

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    01.07.2018 08:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 10:31

      Его опасения были не напрасны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 1 июля 2018, 10:16

      Пока это просто комплимент, но... хочется верить, что наша сборная действительно сделает игру трудной для испанцев. Россия вперед!!!

      3
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 1 июля 2018, 09:29

      "не менее трудно" - ***** аж читать больно!!!

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 1 июля 2018, 08:47

      лукавит.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 июля 2018, 08:40

      Только и осталось, чтобы нашу сборную сравнивали с Бразилией... Только за счёт физики и высокого прессинга, ( на сколько хватит по времени ) не давая испанцам свободно владеть мячом, тогда можно хоть рассчитывать на приличный результат. Надеюсь, что привозов и пенальти избежим.

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