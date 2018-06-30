Игроки сборной Аргентины проигнорировали журналистов после матча с Францией

Футболисты сборной Аргентины отказались общаться с представителями прессы после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Франции (3:4). Все игроки южноамериканцев не остановились в смешанной зоне.

Единственным, кто что-то сказал журналистам, стал Хавьер Маскерано, объявивший о завершении международной карьеры.

Аргентинцы на ЧМ-2018 в четырех матчах одержали одну победу.

Аргентина, уезжай. Ты не нужна на этом ЧМ

Мбаппе уничтожил Аргентину. Он даже сравнялся с Пеле