Президент Португалии: «ЧМ-2018 – однозначный успех. Россия очень красива, а Сочи – это рай»

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза поделился впечатлениями от визита в Россию по случаю чемпионата мира-2018. Политик доволен страной и, в частности, Сочи.

«Россия – очень красивая страна. Я еще ни разу не был в России, и сейчас появилась возможность побывать в Москве и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Теперь я в Сочи. Здесь все как в раю! Это место очень сильно отличается от остальной России. Мне очень нравится море и горы, хорошая погода. Я люблю плавать, поэтому я обязательно искупаюсь в море после победы сборной Португалии.

ЧМ-2018 – однозначный успех. Все очень хорошо организованно. В Россию приехали тысячи болельщиков со всего мира», – сказал де Соуза.

Матч Уругвай – Португалия начнется в 21:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.