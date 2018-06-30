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  • Карамбе: «Если бы у меня появился миллион, поставил бы его на победу сборной России на ЧМ-2018»

Карамбе: «Если бы у меня появился миллион, поставил бы его на победу сборной России на ЧМ-2018»

30 июня 2018, 17:34
10

Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе заявил, что поставил бы 1 миллион долларов на победу сборной России на домашнем чемпионате мира. Также он отметил, что наличие звездного футболиста в составе команды – это нормальное явление.

– Если бы у вас вдруг появился 1 миллион долларов, на какую сборную чемпионата вы бы его поставили?

– На Россию, ведь они играют у себя дома!

– Насколько сейчас успех команды определяется качествами тренера?

– Тренер ведет своих подопечных к конкретной цели, к этому нужно относиться с уважением, но необходимо и командное взаимодействие. Я бы привел в пример российскую сборную: Денис Черышев и Артем Дзюба выполняют важную работу, но игра всего коллектива очень слаженная.

– Но может ли одна звезда вытащить всю сборную?

– Важнейшая задача таких игроков – вдохновлять партнеров своей яркой игрой, вести за собой. Все это происходит с позволения тренера, который понимает, что если он помешает условному Криштиану Роналду быть лидером, то потеряет команду. Поэтому наличие звезды в составе – это нормально.

Источник: RT
Чемпионат мира Россия
Комментарии (10)
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серега кашин
1530370161
кажется это все выдумки журналюг, просто надоело
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iBragim2102
1530371047
Если бы у меня появился миллион, я бы его вообще не стал никуда ставить.
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Тибер
1530372658
а Я бы миллиард) )))
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Lilipyt
1530374289
он бы поставил 1 миллион долларов на победу сборной России, если не потратил его на кокаин
Ответить
Вомбат
1530374585
Карамбе не нюхает кокаин. Просто французский юмор бывает иногда слишком тонким.
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propolis
1530375530
Вызовите уже скорую человеку..
Ответить
paracetamol
1530376952
Хорошо, что его у тебя нет. В психбольнице миллионами не кидаются.
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Makaweli
1530394261
И ты бы их профукал!
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