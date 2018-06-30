Черчесов: «В 1991-м в «Лужниках» нам удалось сделать то, во что никто не верил. У сборной России есть шанс что-то повторить»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий матч с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

«Весной 1991 года «Спартак» играл в «Лужниках» с «Реалом» (0:0). Я был в воротах, а Йерро (прим. – главный тренер сборной Испании) выступал за «Реал». И тогда, и сейчас испанцы – фавориты. Но не боги горшки обжигают, это и есть рецепт.

Йерро был прекрасным игроком, сейчас прекрасный руководитель. Но «Лужники» были другими, погода другая. Нам удалось сделать то, во что никто не верил. У нас есть шанс что-то повторить», – сказал Черчесов.

Встреча Испания – Россия состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 17:00 по московскому времени.