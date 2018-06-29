Семин: «Иностранцы говорят, что ЧМ в России – лучший. Это наши болельщики делают его таким»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об организации ЧМ-2018.

«Сейчас с командой на сборах в Австрии, в этот раз с нами много молодых и перспективных ребят.

Слышу много восторженных отзывов от иностранцев о чемпионате мира в России. По их словам, это лучший ЧМ. Наши болельщики очень доброжелательны и превращают это событие в настоящий футбольный праздник. Как для себя, так и для гостей нашей страны. Так и должно быть, когда речь заходит про спорт номер один в мире – футбол. Молодцы!

Приеду на матч нашей сборной против сборной Испании поддержать команду. Увидимся с вами там!» – написал Семин в инстаграме.

Матч 1/8 финала ЧМ между сборными Испании и России пройдет 1 июля в Москве.