The Telegraph: «Челси» готов отдать 27 миллионов за Головина

«Челси» готовит предложение ЦСКА по покупке полузащитника Александра Головина. Согласно The Telegraph, стороны уже начали переговоры.

Московский клуб запросил 27 миллионов, «Челси» ответил положительно.

Источник уточнил, что лондонцы рассчитывают использовать 22-летнего футболиста в основном составе, а не отдавать его в аренду.

Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны «Ювентуса».

В минувшем клубном сезоне россиянин принял участие в 43 играх всех турниров. На его счету семь голов и шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его 18 миллионов евро.