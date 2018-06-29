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The Telegraph: «Челси» готов отдать 27 миллионов за Головина

29 июня 2018, 15:23
36

«Челси» готовит предложение ЦСКА по покупке полузащитника Александра Головина. Согласно The Telegraph, стороны уже начали переговоры.

Московский клуб запросил 27 миллионов, «Челси» ответил положительно.

Источник уточнил, что лондонцы рассчитывают использовать 22-летнего футболиста в основном составе, а не отдавать его в аренду.

Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны «Ювентуса».

В минувшем клубном сезоне россиянин принял участие в 43 играх всех турниров. На его счету семь голов и шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его 18 миллионов евро.

Источник: Telegraph.co.uk
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси ЦСКА Россия Головин Александр
Комментарии (36)
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Rabinovi_ch
1530275123
Дак 22, или 27?
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KOLBIS
1530275229
Арсенал после ЧМ за тридцаху заберет...
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kaop92
1530275490
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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insider_retro
1530275630
Оставшиеся до финала, матчи в составе сборной, могут, как накинуть червончик сверху...)) А могут, после воскресного поединка и остановиться на достигнутом...))
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SPACE TRUCKIN
1530276636
головин прям топ какой-то...все его хотят...
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I_R_O_N_M_A_N
1530277122
Жадность фраера чтобы не сгубила, если правда, то отдавать не задумываясь!
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vladimir-7
1530277723
Отлично! Челси правильно делает, чего торговаться, продавец просит 25 миллионов, покупатель заплатит 27 миллионов и всё, конец просмотров для остальных. Роман, молодец!
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Lester84
1530283052
Главное, чтобы Головин не стал разменной монетой в бизнесе между Гинером и Абрамовичем. Могут загубить талант...
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OfaZavr
1530288597
не думаю что без тренера клуб будет покупать игроков которые новому наставнику могут не понравиться и он усадит их в запас.
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zigbert
1530294940
Им бы для начала надо с тренером определиться.
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