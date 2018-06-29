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  • Sporx: «Спартак» предложил «Галатасараю» 9 миллионов за полузащитника Родригеса

Sporx: «Спартак» предложил «Галатасараю» 9 миллионов за полузащитника Родригеса

29 июня 2018, 13:00
15

Полузащитник «Галатасарая» Гарри Родригес может продолжить карьеру в чемпионате России.

По информации Sporx, «Спартак» сделал турецкому клубу предложение по покупке хавбека за 9 миллионов евро. Стамбульский клуб хочет заработать на трансфере не менее 15 миллионов.

Игрок сборной Кабо-Верде пополнил состав «Галатасарая» в январе 2017 года, перейдя из ПАОКа за 3,5 миллиона евро. В минувшем сезоне он забил 10 голов и отдал 11 результативных передач в 40 играх всех соревнований на клубном уровне.

Портал Transfermarkt оценивает Родригеса в 8 миллионов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Галатасарай Кабо-Верде Родригеш Гарри
Комментарии (15)
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kaop92
1530266632
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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Полная Канистра
1530267237
я как понимаю это к напарнику Зе Луишу ведь он тоже из Кабо-Верде оба сборники своей страны не плохо бы но цена уж больно кусачая
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insider_retro
1530267251
Пока, малоинформативно и недостоверно, - большой разброс запрашиваемого от предложения!..))
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серега кашин
1530267711
крепко турки хотят поживится, хотя статистика хорошая, и тогда вопрос почему его не хотят более сильные европейские клубы
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ribavadim
1530268376
В лирах нормально!
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Мары
1530270572
Турки последнее время ведут себя как наши нувориши.Хапают всё подряд и цену затем запрашивают несусветную. В общем многовато будет.
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zigbert
1530281731
Подняли его стоимость почти в три раза.
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OfaZavr
1530286725
статистика неплохая но многовато просят, хотя может это вообще очередной слух просто.
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Alex Flash
1530292915
Не хило губу раскатали: за трёшечку взяли за пятнашечку впарить хотят.Да, и лет ему уже не мало
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Blossiya
1530293427
У меня при чтении таких новостей всегда один вопрос: Спартак в курсе?
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