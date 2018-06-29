Sporx: «Спартак» предложил «Галатасараю» 9 миллионов за полузащитника Родригеса

Полузащитник «Галатасарая» Гарри Родригес может продолжить карьеру в чемпионате России.

По информации Sporx, «Спартак» сделал турецкому клубу предложение по покупке хавбека за 9 миллионов евро. Стамбульский клуб хочет заработать на трансфере не менее 15 миллионов.

Игрок сборной Кабо-Верде пополнил состав «Галатасарая» в январе 2017 года, перейдя из ПАОКа за 3,5 миллиона евро. В минувшем сезоне он забил 10 голов и отдал 11 результативных передач в 40 играх всех соревнований на клубном уровне.

Портал Transfermarkt оценивает Родригеса в 8 миллионов.