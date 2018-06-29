Булыкин: «С последнего товарищеского матча России с Испанией команды очень изменились»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин не считает нужным сравнивать предстоящую игру 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией с прошедшим в ноябре прошлого года товарищеским матчем с этой же командой. Тогда встреча завершилась вничью.

«Товарищеские матчи вообще не являются показателем. С тех пор обе команды очень изменились. Произошли перемены в составах, наша команда полностью изменила схему игры, а испанцы и вовсе успели сменить тренера.

Думаю, сейчас нас ждет совершенно другой матч, к которому обе сборные подойдут с запредельной мотивацией», – считает Булыкин.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.