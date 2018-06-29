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  • Писарев: «С Испанией просто нужно терпеть. Не разваливаться, гнуть свою линию»

Писарев: «С Испанией просто нужно терпеть. Не разваливаться, гнуть свою линию»

29 июня 2018, 06:31
10

Бывший футболист сборной России и главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев рассказал, за счет чего россияне могут добиться успеха в предстоящем матче с Испанией.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.

– Испанцы всегда играют одинаково. При любом сопернике стиль не меняется. В «Реале» и «Барселоне» эти футболисты уже привыкли, что против них постоянно действуют вторым номером, на контратаках. Ну а то, что стартовали не слишком убедительно… Да все фавориты, кроме Бельгии, пока не блещут. Для групповой стадии – обычная история. Думаю, тренеры и планировали игровой цикл так, чтоб выйти на пик ближе к плей-офф.

– Главные минусы испанской сборной?

– Их нет.

– А Де Хеа? Статистика на ЧМ у него кошмарная: за 3 матча 6 ударов в створ – 5 голов.

– Вот это действительно сюрприз. Де Хеа – один из лучших вратарей планеты, провел классный сезон в «МЮ», а тут… Видно, не в своей тарелке, нервничает. Пропала уверенность. Может, повлияли три пропущенных мяча в первом же матче?

– Для нас это дополнительный шанс?

– Безусловно. Нужно почаще бить по воротам.

– За счет чего сборная Марокко едва не одолела Испанию?

– Марокканцы действовали очень агрессивно. Как только испанцы получали мяч – их сразу накрывали, заставляли ошибаться.

– Многие считают, что в атаке лучше сделать ставку на скоростного Смолова.

– Вот с этим согласен. Хоть Дзюба и выглядит здорово, с Испанией, наверное, Смолов предпочтительнее. Соперник будет контролировать мяч. А нам, чтоб его отобрать, придется очень много бегать. Радует, что команда в прекрасной физической форме. К 1/8 финала пропасть она не должна. С Уругваем, играя вдесятером больше тайма, все равно двигались прилично.

Знаете, что самое страшное? Если будем играть так, как это делают все команды, когда им противостоит «Реал», «Барселона» или сборная Испании. То есть сразу отдают мяч и сидят в обороне. Но вариант а-ля «Леванте» или «Эйбар» здесь не прокатит. Отбиваться весь матч не получится. Рано или поздно испанцы раскачают оборону и забьют.

Наши козыри – хорошая «физика», высокий прессинг, строгая игровая дисциплина. Просто нужно терпеть. Если пропустим первыми – не разваливаться, а дальше гнуть свою линию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Испания Смолов Федор Де Хеа Давид Писарев Николай
Комментарии (10)
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+50/-50
1530243732
Не терпеть, а играть. "Порядок бьёт класс", старая поговорка в футболе. Играть во всех линиях и всей командой. И запомните русскую пословицу - 1.Не так страшен чёрт, как его малюют. 2. Не Боги горшки обжигают. Короче, удачи ....
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Рубик Докоян
1530243988
Во-первых защитная линия у испанцев проблемная. Во-вторых с такой "спортивной" установкой, какую предлагает Николай, мы уже тупо гнём свою линию на протяжении всей новейшей российской футбольной истории, успехи на лицо. И терпеть приходится только нам болельщикам, но быть "терпилами" уж изрядно надоело...
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a-rakhmatov
1530244545
С Испанией нужно играть только от обороны на контратаках...такая игра приносила успех и Рубину и Ростову с сильнейшими клубами Европы..удачи нашей команде!!!
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АЛЕКС 58
1530246190
Играть так,как корейцы играли против немцев. Прессинг,полная самоотдача до последней минуты. А иначе удачи не видать!!!
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KOLBIS
1530246462
И Сашку Самедова не выпускать...
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sprint5
1530247127
не терпеть надо а играть
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yorgenbarenz
1530247179
С Уругваем одну линию загнули....Катастрофой будет играть на встречных; Много не пропустим,если сядем в автобус,но и не забьём;Плотный прессинг и высочайший темп всю игру, без удалений и провалов в обороне (сладкий сон мутко).Хорошая у нас команда,но только не в обороне.Похуже нас в этом плане Панама,Тунис, саудиты и...,пожалуй,всё.Остаётся автобус и постараться дожить до пеналей,но,тогда,надо сразу ставить в рамку другого.Игорёк слабоват в этом вопросе,а менять его в концовке-потерять одну замену полевого.(опять-двадцать пять)).
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zigbert
1530256153
В открытую игру испанцев не победить. Быстрые контратаки могут принести успех. Оборона у Испании не всегда надежна и надо использовать это обстоятельство.
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Yev
1530260988
Полностью согласен. Терпеть и ждать свой шанс, главное, суметь его реализовать. Удачи, парни! Россия - вперёд!!!
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