Писарев: «С Испанией просто нужно терпеть. Не разваливаться, гнуть свою линию»

Бывший футболист сборной России и главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев рассказал, за счет чего россияне могут добиться успеха в предстоящем матче с Испанией.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.

– Испанцы всегда играют одинаково. При любом сопернике стиль не меняется. В «Реале» и «Барселоне» эти футболисты уже привыкли, что против них постоянно действуют вторым номером, на контратаках. Ну а то, что стартовали не слишком убедительно… Да все фавориты, кроме Бельгии, пока не блещут. Для групповой стадии – обычная история. Думаю, тренеры и планировали игровой цикл так, чтоб выйти на пик ближе к плей-офф.

– Главные минусы испанской сборной?

– Их нет.

– А Де Хеа? Статистика на ЧМ у него кошмарная: за 3 матча 6 ударов в створ – 5 голов.

– Вот это действительно сюрприз. Де Хеа – один из лучших вратарей планеты, провел классный сезон в «МЮ», а тут… Видно, не в своей тарелке, нервничает. Пропала уверенность. Может, повлияли три пропущенных мяча в первом же матче?

– Для нас это дополнительный шанс?

– Безусловно. Нужно почаще бить по воротам.

– За счет чего сборная Марокко едва не одолела Испанию?

– Марокканцы действовали очень агрессивно. Как только испанцы получали мяч – их сразу накрывали, заставляли ошибаться.

– Многие считают, что в атаке лучше сделать ставку на скоростного Смолова.

– Вот с этим согласен. Хоть Дзюба и выглядит здорово, с Испанией, наверное, Смолов предпочтительнее. Соперник будет контролировать мяч. А нам, чтоб его отобрать, придется очень много бегать. Радует, что команда в прекрасной физической форме. К 1/8 финала пропасть она не должна. С Уругваем, играя вдесятером больше тайма, все равно двигались прилично.

Знаете, что самое страшное? Если будем играть так, как это делают все команды, когда им противостоит «Реал», «Барселона» или сборная Испании. То есть сразу отдают мяч и сидят в обороне. Но вариант а-ля «Леванте» или «Эйбар» здесь не прокатит. Отбиваться весь матч не получится. Рано или поздно испанцы раскачают оборону и забьют.

Наши козыри – хорошая «физика», высокий прессинг, строгая игровая дисциплина. Просто нужно терпеть. Если пропустим первыми – не разваливаться, а дальше гнуть свою линию.