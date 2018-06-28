Бывший нападающий сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба прокомментировал вылет всех африканских команд в ЧМ-2018.

«Думаю, это большой шаг назад. Но в то же время возможность всем сборным пересмотреть стратегию выступления на следующем ЧМ. У нас есть деньги и потенциал, но необходимо нечто большее.

Нам нужна стабильность, какая есть у команд из Европы и Южной Америки. Однажды мы станем успешными, но нам нужно изменить поход к соревнованиям», – цитирует Дрогба журналистка Джульетт Бовуа.

Ни одна африканская сборная не сыграет в плей-офф ЧМ впервые за 32 года