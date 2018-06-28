«Реал» согласился снизить сумму отступных в контракте Роналду с 1 миллиарда до 120 миллионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду договорился с клубом о снижении суммы отступных в его контракте с 1 миллиарда до 120 миллионов.

При этом данная сумма не будет действовать для «Барселоны» и «ПСЖ». Если эти клубы захотят приобрести 33-летнего футболиста, им придется заплатить ранее прописанную в соглашении португальца сумму.

Ранее сообщалось, что в услугах Роналду заинтересованы «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Милан», которые готовы обсудить с мадридцами покупку форварда за 120 миллионов.