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  • «Реал» согласился снизить сумму отступных в контракте Роналду с 1 миллиарда до 120 миллионов

«Реал» согласился снизить сумму отступных в контракте Роналду с 1 миллиарда до 120 миллионов

28 июня 2018, 16:24
20

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду договорился с клубом о снижении суммы отступных в его контракте с 1 миллиарда до 120 миллионов.

При этом данная сумма не будет действовать для «Барселоны» и «ПСЖ». Если эти клубы захотят приобрести 33-летнего футболиста, им придется заплатить ранее прописанную в соглашении португальца сумму.

Ранее сообщалось, что в услугах Роналду заинтересованы «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Милан», которые готовы обсудить с мадридцами покупку форварда за 120 миллионов.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (20)
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swot1205
1530193060
за что такие деньги, бедных накормите.
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T_REX
1530193479
Какой дурак возьмет пенса за 1 млрд, еще годик и все
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Полная Канистра
1530193756
совесть заела
Ответить
VOLK83
1530195489
Смотришь на все эти миллионные контракты, отступные бешеные... Лучше бы все эти деньги отдали больным детям или создали наконец-то уже вакцину от рака. Шоу это конечно хорошо и правильно... Но самое дорогое, что есть у человека это его здоровье!
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ruded
1530195934
нормально маечки расходятся...
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САНЁК17
1530202248
Теперь точно уйдет,от не благодарных испанских государств
Ответить
Александр52
1530203126
Крути, крути, бегай, бегай, зарабатывай титулы, а проститься толком не могут. Надо хлопать дверью очень громко.
Ответить
dok66
1530206961
Почему-то кажется , что Семаку он не нужен )
Ответить
кузнецов артем
1530210906
Жалко в Зенит он не поедет...
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zigbert
1530211150
Снижение отступных ,это шаг к продаже Роналду.
Ответить
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