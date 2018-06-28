Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» с 2013 по 2017 год заработал 1,6 миллиарда

28 июня 2018, 13:59
29

«Спартак» опубликовал свои доходы за четыре сезона, начиная с 2013 года.

Согласно отчету прибыль красно-белых складывается из продаж билетов и абонементов, продаж ВИП-лож, продаж сувениров и атрибутики и аренды помещений и проведения мероприятий на стадионе «Открытие Арена».

В сезоне-2013/14 «Спартак» заработал 168,15 миллиона рублей. В следующем сезоне его прибыль увеличилась почти в три раза и составила 449,27 миллиона. В сезоне-2015/16 она практически осталась на том же уровне – 446,91, а по итогам кампании-2016/17 составила 579,39.

Таким образом красно-белые за четыре года заработали 1,643 миллиарда рублей (около 22,4 миллиона евро)..

Отмечается, что в свой отчет «Спартак» не включил денежные поступления от спонсоров и партнеров. При этом, по данным PwC (международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита), доход московского клуба по итогам сезона-2016/17 составил 72,6 миллиона евро.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1530184247
Нищета..., даже на центрального защитника денег не хватает.*** "Денег нет, но вы держитесь..."
Ответить
dyema
1530184443
А потратил наверное раз в двадцать больше......
Ответить
BlackMurder
1530184645
С продаж свинных голов?
Ответить
Кинстифа
1530185000
это чистая прибыль с покупкой футболистов и их ЗП?? или это общие цифры. и расходы сильно превышают???
Ответить
prezent2017
1530186475
Копейки. Матчи Зенита в прошлом сезоне посетило более миллиона человек, что равносильно доходам от билетов порядка полутора миллиардов рублей. ЗА ГОД!
Ответить
hevbn 28
1530186825
Вот что делает по настоящему свой стадион, не даром же в Италии гегемонию Ювентуса в последнее время связывают в том числе и с тем , что у них появился свой стадион в отличие от других команд. Но тут надо понимать две вещи во первых нужно чтобы на стадион ходили, с этим у Спартака вроде бы проблем нет, а во вторых заработанные деньги надо тратить с умом. Это пока тяжело оценить, потому ,что в последние годы больших покупок не было ( да они как оказалось и не требовались).
Ответить
Spiridonovich
1530186987
Два клуба в стране, Спартак и Краснодар, являясь частными, не сидят на шее государства и не обдирают нищий народ. Пора нашему либеральному правительству прекратить финансировать из бюджета остальные клубы, а потом сообщать нищей пенсионерке, что денег нет. Помирай, дескать спокойно с голода.
Ответить
GermanVo
1530187581
Вспоминаются слова Андрея Федуна, что этот стадион и за сто лет не отобьётся. То ли он не верил, что можно заработать, то ли прибеднялся, дескать из своего кармана построили, так что благодарите нас всю жизнь.
Ответить
серега кашин
1530189341
в евро то маловато за 3года
Ответить
zigbert
1530208098
Не плохие показатели.
Ответить
Главные новости
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
1
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
4
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
3
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
10
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
18
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
Все новости
Все новости
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
10:35
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
10:12
«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака»
09:49
1
Семак – о преимуществе «Зенита» перед матчем со «Спартаком»: «Мы не имеем к этому ни малейшего отношения»
09:30
4
Реакция Самородова на возможный трансфер в «Спартак»
09:11
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
17
«Не наша проблема»: Тарасов – об огромных зарплатах футболистов
08:24
2
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
1
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
7
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
3
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
4
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
2
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
9
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
1
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
3
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
9
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
6
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+