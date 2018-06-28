«Спартак» с 2013 по 2017 год заработал 1,6 миллиарда

«Спартак» опубликовал свои доходы за четыре сезона, начиная с 2013 года.

Согласно отчету прибыль красно-белых складывается из продаж билетов и абонементов, продаж ВИП-лож, продаж сувениров и атрибутики и аренды помещений и проведения мероприятий на стадионе «Открытие Арена».

В сезоне-2013/14 «Спартак» заработал 168,15 миллиона рублей. В следующем сезоне его прибыль увеличилась почти в три раза и составила 449,27 миллиона. В сезоне-2015/16 она практически осталась на том же уровне – 446,91, а по итогам кампании-2016/17 составила 579,39.

Таким образом красно-белые за четыре года заработали 1,643 миллиарда рублей (около 22,4 миллиона евро)..

Отмечается, что в свой отчет «Спартак» не включил денежные поступления от спонсоров и партнеров. При этом, по данным PwC (международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита), доход московского клуба по итогам сезона-2016/17 составил 72,6 миллиона евро.