Хиддинк посетил тренировку сборной России накануне матча с Испанией

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк посетил тренировку национальной команды.

Россияне продолжают подготовку к матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» в воскресенье, 1 июля. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под руководством голландского специалиста команда стала бронзовым призером чемпионата Европы-2008.