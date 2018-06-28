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  • Хиддинк посетил тренировку сборной России накануне матча с Испанией

Хиддинк посетил тренировку сборной России накануне матча с Испанией

28 июня 2018, 12:09
20

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк посетил тренировку национальной команды.

Россияне продолжают подготовку к матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» в воскресенье, 1 июля. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под руководством голландского специалиста команда стала бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РФС
Чемпионат мира Испания Россия Хиддинк Гус
Комментарии (20)
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Garrincha58
1530177184
Александр Ерохин тренируется индивидуально не разу не сыграл на ЧМ и все тренируется наверное перетренировался также как и Жирков постоянно тренируется индивидуально и это все игроки Зенита а еще есть привозной Смольников и не стартовой Кузяев и скамеечник Лунев вот вам зенитовские сборники и с таким набором игроков что то хочет добиться Фурсенко и К
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KOLBIS
1530177185
Талисман прям...
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Полная Канистра
1530178535
наш родной //батя// приехал может это нам как свежий импульс перед испанами
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Mazai-NN
1530178932
Гус - Тренерище...
Ответить
Артурка32
1530180848
Надеюсь это хороший знак!))) К победе!!!!!
Ответить
swot1205
1530181235
Иваныч- респект
Ответить
ЮНик
1530182437
Хиддинк приехал рассказывать как проигрывать испанцам? В 2008-м году на ЧЕ при его тренерстве наши проиграли Испании 1:4 в группе и 0:3 в полуфинале. Вот же времена! Когда-то за проигрыш испанцам в финале ЧЕ(!) в Мадриде(!!!) - 1:2 ,тренера К.Бескова с позором выгнали из сборной и выговор влепили в партбилет. А сейчас... На безрыбье и гус рыба. ТРЕНЕРИЩЩЩЩЕ!!!)))
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Lester84
1530193758
Гус в свое время так и не смог Испанию одолеть, так что не знаю чем он сейчас может помочь...
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zigbert
1530196941
С пивом приехал.
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OfaZavr
1530198986
перед Испанией решил подбодрить видимо) чтобы на этот раз сумели пройти)
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