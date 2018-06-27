«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» хотят заполучить Сона. Покеттино не намерен расставаться с форвардом

Нападающий «Тоттенхэма» Хонг-Мин Сон привлек внимание клубов АПЛ.

По информации источника, в услугах 25-летнего игрока заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Тем не менее заполучить южнокорейца им будет непросто, поскольку главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино не планирует расставаться с форвардом нынешним летом.

В прошлом сезоне Сон провел за «Тоттенхэм» 53 поединка, забил 18 мячей и сделал 11 голевых передач. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2020 года.