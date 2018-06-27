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  • Бреме – о матче с Испанией: «России необходимо будет сдержать феноменального Иско»

Бреме – о матче с Испанией: «России необходимо будет сдержать феноменального Иско»

27 июня 2018, 09:44
2

Бывший защитник сборной Германии, чемпион мира 1990 года Андреас Бреме назвал достойной игру в исполнении сборной России в первых двух матчах группового этапа чемпионата мира-2018.

Россия одержала две победы на групповой стадии, пробившись в плей-офф турнира. В третьем матче россияне уступили Уругваю со счетом 0:3.

«Россия достойно провела этот групповой турнир, в первых двух матчах показав образцовую физическую готовность и хорошую тактическую выучку. Видно, что эти футболисты демонстрируют максимальную самоотдачу, играют на пределе своих возможностей и абсолютно управляемы главным тренером.

Поражение от Уругвая отчасти испортило впечатление от игры России. Но, с другой стороны, этот матч уже не имел большого турнирного значения. Возможно, эта неудача будет даже полезна для вашей сборной накануне игры 1/8 финала.

Перед игрой с Испанией вам важно обратить внимание на более качественную игру в обороне при стандартах. Также вам необходимо сдержать Иско, который проводит феноменальный турнир», – считает Бреме.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Испания Иско
Комментарии (2)
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Blossiya
1530085905
Вся надежда на Кутепова и Игнашевича)))
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Патронташ
1530086256
Беме конечно великолепный в прошлом футболист, но....Позволю себе с ним не согласиться. Ну не вижу пока в действиях Иско на поле феноменальности. Играет неплохо, но не более того. Точно так же он и за Реал в этом сезоне играл. Только в Реале есть Модрич и Кроос, потому Иско в основном и выходил на поле на замены или в основе на малозначимые матчи. В сборной же Испании наблюдается явная нехватка полузащитников-созидателей. Вот потому Иско и в основе, вот потому нет альтернативы Иньесте. Вот он как раз и проводит очередной свой феноменальный турнир. Вот его то и надо игрокам сборной России сдерживать и передач его голевых опасаться.
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