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  • Самедов – о выборе сопернике в плей-офф: «Изначально решили: кто попадется, с тем и будем играть»

Самедов – о выборе сопернике в плей-офф: «Изначально решили: кто попадется, с тем и будем играть»

27 июня 2018, 09:15
19

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о ближайшем сопернике национальной команды по 1/8 финала чемпионата мира-2018 – сборной Испании.

«Мы как-то изначально старались не выбирать себе соперников. Понимали, что Португалия и Испания – разные по стилю команды, но даже не просчитывали, кто из них нам удобней. Просто изначально решили: кто попадется, с тем и будем играть.

Тем более с обеими сборными мы уже недавно встречались – с Португалией на Кубке конфедераций (0:1), с Испанией – в контрольном матче (3:3). В целом понимаем, в какой футбол играют эти команды. Получили Испанию – будем готовиться к ней», – заявил Самедов.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Испания Португалия Самедов Александр
Комментарии (19)
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KOLBIS
1530080624
Думаю Сашка тебе играть не придется,хоть Иран бы был,подавал всегда бы мимо цели...
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absent32
1530080800
...Просто изначально решили: кто попадется, с тем и будем играть. а если бы решили иначе?)))
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Чикомас
1530081127
Они решили...Кто попадется..А что могли решить все игры играть только с Саудовской ,Аравией?
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Обер-КанцлерЪ
1530081201
Если прицел не поправишь свой, то лучше на поле не выходи, Александр Самедов. Просто позор тебе за игру с Уругваем. На твоём месте был бы лучше любой игрок Панамы, Саудовской Аравии или Ирана (при всём уважении к этим командам).
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САДЫЧОК
1530082165
амедов – о выборе сопернике в плей-офф: «Изначально решили: кто попадется, с тем и будем играть»........мягко говоря ГЛУПО сказано ! от нас ничего не зависело !
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Zenmaster
1530082656
Тебе на поле точно делать некуй -- ТОРМОЗ !!Ё!
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dddolphin
1530085221
Можно подумать, выбор был.
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VVM1964
1530085233
" кто попадется, с тем и будем играть " - а что есть выбор ? )))
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x-x-x-x-x
1530085971
А разве были варианты ??? С кем попалают с теми и играют. Не играть нельзя и это все знают.но только не Самедов
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polt
1530090053
За такие навесы надо на скамейке плотно сидеть, а не рассуждать с кем играть в 1/8.
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