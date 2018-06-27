Самедов – о выборе сопернике в плей-офф: «Изначально решили: кто попадется, с тем и будем играть»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о ближайшем сопернике национальной команды по 1/8 финала чемпионата мира-2018 – сборной Испании.

«Мы как-то изначально старались не выбирать себе соперников. Понимали, что Португалия и Испания – разные по стилю команды, но даже не просчитывали, кто из них нам удобней. Просто изначально решили: кто попадется, с тем и будем играть.

Тем более с обеими сборными мы уже недавно встречались – с Португалией на Кубке конфедераций (0:1), с Испанией – в контрольном матче (3:3). В целом понимаем, в какой футбол играют эти команды. Получили Испанию – будем готовиться к ней», – заявил Самедов.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.