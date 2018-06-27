ЧМ-2018. Сербия сыграет с Бразилией в борьбе за плей-офф

В среду, 27 июня, в Москве на «Открытие Арене» состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Сербии и Бразилии.

В этой встрече должен решиться вопрос об участии команд в плей-офф. Сербы идут на третей строчке в турнирной таблице группы E, отставая от лидирующих Бразилии и Швейцарии лишь на очко.

«Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча Сербия – Бразилия. Начало в 21:00, не пропустите!

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