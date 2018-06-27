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ЧМ-2018. Сербия сыграет с Бразилией в борьбе за плей-офф

27 июня 2018, 20:01
18

В среду, 27 июня, в Москве на «Открытие Арене» состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Сербии и Бразилии.

В этой встрече должен решиться вопрос об участии команд в плей-офф. Сербы идут на третей строчке в турнирной таблице группы E, отставая от лидирующих Бразилии и Швейцарии лишь на очко.

«Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча Сербия – Бразилия. Начало в 21:00, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Сербия Бразилия
Комментарии (18)
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KOLBIS
1530074593
Ну братья наши,ни пуха вам...
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Обер-КанцлерЪ
1530081292
Удачи, братушки! Заставьте плакать этих девок!
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Shak71
1530083573
Давайте братья Сербы - накажите подзажравшихся пентакампионов)
Ответить
Portoz
1530087416
братушки и сеструшки едут домой
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Burunduk
1530089846
Только за Сербов, только за Братьев!!!
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Danish Dynamite
1530090772
При всем уважении к сербам, тут без шансов. Объединенная Югославия, возможно, дала бы бой, но не здесь.
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Mazai-NN
1530093065
Удачи славяне...
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Yev
1530095550
Надеюсь сербы смогут обыграть этих капризных бразильских девчёнок. Россия и Сербия - вперёд!!!
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ВикторВВ
1530122856
Болеем за братьев славян!!!
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САДЫЧОК
1530124868
а мне больше бразильцы нравятся ! сербы обычная серая команда !
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