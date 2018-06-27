Марадона: «Передозировка? Я не знаю, откуда взялись эти слухи»

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона опроверг слухи о своей госпитализации, которые появились после завершения матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Нигерией.

«Мы уже приземлились в Москве. Передозировка? Я не знаю, откуда взялись эти слухи. Врачам пришлось вколоть мне адреналин. Здесь все было похоже на сумасшествие!» – приводит слова Марадоны FOX Sports.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Нигерийцы закончили выступление на турнире, представители Южной Америки вышли в 1/8 финала со второго места в группе D, где встретятся с Францией.

Поведение Марадоны – феерия. Это круче победы Аргентины