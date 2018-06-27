Сампаоли: «Каждый раз Месси доказывает, что он фантастический игрок»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после матча 3-го тура группового этапа ЧМ против Нигерии (2:1) поделился мнением об игре нападающего команды Лионеле Месси.

«Каждый раз когда Месси играет, он доказывает, что он фантастический игрок, что он выше всех. Но ему нужна поддержка от партнеров по команде. Только в этом случае он будет показывать свой лучший футбол, как он и делал большую часть сегодняшнего матча.

Он плачет и страдает, он радуется, когда Аргентина выигрывает. Важно, что он разделяет эти эмоции. Многие говорят, что Лео не нравится играть за сборную, но я не согласен с этим», – сказал Сампаоли.

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