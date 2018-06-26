Асенсио: «Россия провела две очень хорошие игры. Мы должны быть готовы к матчу с ней. Это опасная команда»

Полузащитник сборной Испании Марко Асенсио заявил, что его команда нужно со всей готовностью подойти к матчу против России в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Хавбек назвал россиян опасным соперником.

«Сборная России – хозяйка чемпионата. В ее составе хорошие игроки, которые провели две очень хорошие игры, прекрасно атаковали. Мы должны быть готовы к этой игре. Это опасная команда, талантливые, качественные игроки. Мы должны выйти с победным настроем и сохранить его до финала.

Этот чемпионат особенный, это особые соревнования, все матчи требуют максимальной самоотдачи. Нужно следить за мельчайшими деталями», – сказал Асенсио.

Поединок Испания – Россия пройдет в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 17:00 по московскому времени.