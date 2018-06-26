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  • ЧМ-2018. Аргентина встретится с Нигерией за выход в плей-офф турнира

ЧМ-2018. Аргентина встретится с Нигерией за выход в плей-офф турнира

26 июня 2018, 20:09
19

Во вторник, 26 июня, в Санкт-Петербурге состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Нигерии и Аргентины.

Фаворитами к этой игре подошли нигерийцы, которые в турнирной таблице группы D идет на второй строчке. Аргентинцы замыкают квартет с одним набранным очком.

«Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча Нигерия – Аргентина. Начало в 21:00, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Нигерия Аргентина
Комментарии (19)
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Danish Dynamite
1529987225
Уважаю Месси как футболиста, но не как гражданина Аргентины. Нельзя выиграть что-либо под флагом страны, где ты родился, рос и которую ты сам же при любом удобном случае поливаешь грязью и говоришь, что никогда не вернешься туда и обезопасишь от неё своих детей. Так что пусть идут дальше те, кто этого достоин. В данном случае это - Нигерия. Кто знает - вдруг сегодня Дания лягушатников уделает и займёт 1 место в группе. Повторим тогда 1/8 ЧМ-98. Дания - Нигерия: 4-1. Здесь ЧМ, здесь всё возможно.
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RedWhiteFans2
1529988725
Аргентина ничего не покажет. Команда 0.
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Рубик Докоян
1529991033
Это когда-то Аргентина-Ямайка было 5:0, а теперь сама Аргентина-- такая боль...
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Тибер
1529997489
Вы сделали выводы с прошлого матча ? )))
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insider_retro
1530004246
Будет или проявление неадекватного рвения, или повторение несостоятельности... Для Аргентины хочется лучшей участи, чем выживание...
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Vladarg
1530004600
Все равно ещё хочется верить в Аргентину.не в тренерского гения Сампиоли.нет,конечно.с ним все ясно.верю в то,что сами игроки осознают максимально то,что они на краю пропасти.ожидаю неистового рвения.матча жизни или смерти,в конце концов..
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КЭТиК
1530008273
Нужно грозить Нигерию
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zigbert
1530020034
Аргентине нужна победа и этим все сказано.
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insider_retro
1530033359
Не хилая встреча предстоит, исход которой предрешит кончину или предсмертные конвульсии одного или обоих соперников!... Надеюсь, что это будет не блевонтин, как в исполнении Франции и Дании!..))
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DeStar
1530034495
да, нас ждет зрелище!
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