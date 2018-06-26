ЧМ-2018. Аргентина встретится с Нигерией за выход в плей-офф турнира

Во вторник, 26 июня, в Санкт-Петербурге состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Нигерии и Аргентины.
Фаворитами к этой игре подошли нигерийцы, которые в турнирной таблице группы D идет на второй строчке. Аргентинцы замыкают квартет с одним набранным очком.
«Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча Нигерия – Аргентина. Начало в 21:00, не пропустите!
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Источник: Бомбардир.ру