Петер Шмейхель: «Роналду ударил соперника локтем в лицо. Судья должен был удалять его»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель считает, что после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Ираном Криштиану Роналду уступил лидирующую роль в борьбе за «Золотую бутсу» Гарри Кейну.

«Иран играл лучше Португалии. Иранцы были заряжены на борьбу, они хотели выиграть, они хотели играть в футбол больше, чем соперник. Во втором тайме Криштиану Роналду совсем не был заметен. Он не использовал свои шансы до перерыва и даже не реализовал пенальти.

Кажется, что великие игроки не могут в такой ситуации ошибаться, но это сделал Лионель Месси и повторил Роналду. Ни для кого не секрет, что он хочет выиграть «Золотую бутсу», но теперь останется позади Гарри Кейна.

Роналду провел плохой матч. Он получил желтую карточку, которая должна была его осчастливить. И он действительно улыбался, увидев ее. Португалец ударил соперника локтем по лицу. Можно долго обсуждать, было это намеренно или нет, но арбитр посмотрел повтор, и вердикт должен был быть однозначным – красная карточка. Роналду очень нервничал, ожидая решения судьи», – сказал Шмейхель.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Иран – Португалия завершился со счетом 1:1. Португальцы заняли вторую строчку в турнирной таблице группы В, иранцы – третью. В 1/8 финала сборная Португалии встретится с командой Уругвая.

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