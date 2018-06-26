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  • Петер Шмейхель: «Роналду ударил соперника локтем в лицо. Судья должен был удалять его»

Петер Шмейхель: «Роналду ударил соперника локтем в лицо. Судья должен был удалять его»

26 июня 2018, 06:44
16

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель считает, что после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Ираном Криштиану Роналду уступил лидирующую роль в борьбе за «Золотую бутсу» Гарри Кейну.

«Иран играл лучше Португалии. Иранцы были заряжены на борьбу, они хотели выиграть, они хотели играть в футбол больше, чем соперник. Во втором тайме Криштиану Роналду совсем не был заметен. Он не использовал свои шансы до перерыва и даже не реализовал пенальти.

Кажется, что великие игроки не могут в такой ситуации ошибаться, но это сделал Лионель Месси и повторил Роналду. Ни для кого не секрет, что он хочет выиграть «Золотую бутсу», но теперь останется позади Гарри Кейна.

Роналду провел плохой матч. Он получил желтую карточку, которая должна была его осчастливить. И он действительно улыбался, увидев ее. Португалец ударил соперника локтем по лицу. Можно долго обсуждать, было это намеренно или нет, но арбитр посмотрел повтор, и вердикт должен был быть однозначным – красная карточка. Роналду очень нервничал, ожидая решения судьи», – сказал Шмейхель.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Иран – Португалия завершился со счетом 1:1. Португальцы заняли вторую строчку в турнирной таблице группы В, иранцы – третью. В 1/8 финала сборная Португалии встретится с командой Уругвая.

Нам повезло. Испания удобнее Португалии

Источник: RT
Чемпионат мира Иран Португалия Месси Лионель Роналду Криштиану Кейн Гарри
Комментарии (16)
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prezent2017
1529987174
Молодец арбитр, не испортил футбольный праздник. Придется Шмейхелю вынимать парочку из ворот от ударов Рональдо.
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Рубик Докоян
1529989019
Просто таких судей надо удалять по дальше от футбола...
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bolela_16
1529990941
А что думает... ФИФА?
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Юрий Б.
1529991904
На важные матчи надо назначать более опытных арбитров. В том числе и судей VAP
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ruverzema29rus
1529992081
зачем они позвали африканских и американских судей. это вообще другой уровень. Иранец пятился спиной на Роналду, а тот убирая его в сторону чтобы стартануть случайно задел его локтем. за это в Англии даже не свистят!!!!
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САНЁК17
1529997607
Шмейхель онкологу сходи,не было удар с локтем
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Тибер
1529997613
почему Иран не воспользовался повтором ? )
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