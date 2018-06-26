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    Петер Шмейхель: «Роналду ударил соперника локтем в лицо. Судья должен был удалять его»

    Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель считает, что после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Ираном Криштиану Роналду уступил лидирующую роль в борьбе за «Золотую бутсу» Гарри Кейну.

    «Иран играл лучше Португалии. Иранцы были заряжены на борьбу, они хотели выиграть, они хотели играть в футбол больше, чем соперник. Во втором тайме Криштиану Роналду совсем не был заметен. Он не использовал свои шансы до перерыва и даже не реализовал пенальти.

    Кажется, что великие игроки не могут в такой ситуации ошибаться, но это сделал Лионель Месси и повторил Роналду. Ни для кого не секрет, что он хочет выиграть «Золотую бутсу», но теперь останется позади Гарри Кейна.

    Роналду провел плохой матч. Он получил желтую карточку, которая должна была его осчастливить. И он действительно улыбался, увидев ее. Португалец ударил соперника локтем по лицу. Можно долго обсуждать, было это намеренно или нет, но арбитр посмотрел повтор, и вердикт должен был быть однозначным – красная карточка. Роналду очень нервничал, ожидая решения судьи», – сказал Шмейхель.

    Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Иран – Португалия завершился со счетом 1:1. Португальцы заняли вторую строчку в турнирной таблице группы В, иранцы – третью. В 1/8 финала сборная Португалии встретится с командой Уругвая.

    Нам повезло. Испания удобнее Португалии

    Источник: RT

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    26.06.2018 06:44
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:20

      почему Иран не воспользовался повтором ? )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 26 июня 2018, 10:20

      Шмейхель онкологу сходи,не было удар с локтем

      0
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      ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. > САНЁК17 26 июня 2018, 11:01

      Лучше к окулисту

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Юрий Б. 26 июня 2018, 19:03

      и туда не помещает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 26 июня 2018, 08:48

      зачем они позвали африканских и американских судей. это вообще другой уровень. Иранец пятился спиной на Роналду, а тот убирая его в сторону чтобы стартануть случайно задел его локтем. за это в Англии даже не свистят!!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ruverzema29rus 26 июня 2018, 11:46

      Ибо чемпионат мира и надо со всех континентов судей брать...а уж какая у них квалификация как повезет)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 26 июня 2018, 08:45

      На важные матчи надо назначать более опытных арбитров. В том числе и судей VAP

      3
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 26 июня 2018, 08:29

      А что думает... ФИФА?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > bolela_16 26 июня 2018, 11:47

      А думает ли ФИФА?)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 июня 2018, 07:56

      Просто таких судей надо удалять по дальше от футбола...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 июня 2018, 07:26

      Молодец арбитр, не испортил футбольный праздник. Придется Шмейхелю вынимать парочку из ворот от ударов Рональдо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > prezent2017 26 июня 2018, 07:30

      Петер Шмейхель завершил карьеру почти 15 лет назад. Ничего вынимать не придётся)))

      9
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Danish Dynamite 26 июня 2018, 07:47

      Ага и Рональдо тоже...,если только в матчах ветеранов...

      8
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      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > KOLBIS 26 июня 2018, 07:55

      В точку!

      3
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Danish Dynamite 26 июня 2018, 11:47

      Он за его сына беспокоится)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > ЖОРРО 26 июня 2018, 12:10

      Ну да, теоретически возможен четвертьфинал Португалия - Дания.

      2
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