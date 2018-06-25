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    Кузяев: «Если бы Черышев забил в начале матча, игра сложилась бы совсем по-другому»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился мнением о поражении от Уругвая (0:3) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018.

    «У нас была задача занять первое место в группе. Мы играли на победу, но, к сожалению, не получилось. В первом тайме не получалась комбинационная игра, хотя в самом начале был очень опасный момент, когда Денис Черышев мог поразить ворота. Думаю, реализуй он тот момент, игра сложилась бы совсем по-другому», – сказал Кузяев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2018 19:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 26 июня 2018, 12:07

      А если кузяев играл бы лучше, точно выиграли БЫ!

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 26 июня 2018, 00:10

      А если бы выдвинули играть альтернативную команду, а это обсуждалось и предлагалось, возможно бы у России появился шанс. А так, калитка уже захлопнулась для вас, можете отдыхать господа Кузяевы. А жаль этих дворовых ребят, они же наши, они нам ближе, мы бы за них болели.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июня 2018, 23:26

      А если бы ЧМ не у нас проводился, где бы мы были ?...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 21:59

      История не терпит сослагательных...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      доктор 48 25 июня 2018, 20:43

      КАк надоели эти дурацкие сравнения!!

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 20:10

      На этот раз везение было не на нашей стороне ,в том числе и с моментом Черышева.

      3
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 25 июня 2018, 20:04

      Если бы у бабушки был член, она была бы дедушкой

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 25 июня 2018, 19:55

      У Вас была задача выйти из группы,и на этом всё!

      2
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 25 июня 2018, 19:52

      Да у все если бы если бы хоть другие слова знаете

      -1
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