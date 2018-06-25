Кузяев: «Если бы Черышев забил в начале матча, игра сложилась бы совсем по-другому»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился мнением о поражении от Уругвая (0:3) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018.

«У нас была задача занять первое место в группе. Мы играли на победу, но, к сожалению, не получилось. В первом тайме не получалась комбинационная игра, хотя в самом начале был очень опасный момент, когда Денис Черышев мог поразить ворота. Думаю, реализуй он тот момент, игра сложилась бы совсем по-другому», – сказал Кузяев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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