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  • Кузяев: «Если бы Черышев забил в начале матча, игра сложилась бы совсем по-другому»

Кузяев: «Если бы Черышев забил в начале матча, игра сложилась бы совсем по-другому»

25 июня 2018, 19:46
9

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился мнением о поражении от Уругвая (0:3) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018.

«У нас была задача занять первое место в группе. Мы играли на победу, но, к сожалению, не получилось. В первом тайме не получалась комбинационная игра, хотя в самом начале был очень опасный момент, когда Денис Черышев мог поразить ворота. Думаю, реализуй он тот момент, игра сложилась бы совсем по-другому», – сказал Кузяев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Уругвай Россия Кузяев Далер
Комментарии (9)
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BARCLAYS_APL
1529945524
Да у все если бы если бы хоть другие слова знаете
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UmbroDon
1529945724
У Вас была задача выйти из группы,и на этом всё!
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EsKamilio
1529946263
Если бы у бабушки был член, она была бы дедушкой
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zigbert
1529946602
На этот раз везение было не на нашей стороне ,в том числе и с моментом Черышева.
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доктор 48
1529948580
КАк надоели эти дурацкие сравнения!!
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KOLBIS
1529953195
История не терпит сослагательных...
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Рубик Докоян
1529958391
А если бы ЧМ не у нас проводился, где бы мы были ?...
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Александр52
1529961030
А если бы выдвинули играть альтернативную команду, а это обсуждалось и предлагалось, возможно бы у России появился шанс. А так, калитка уже захлопнулась для вас, можете отдыхать господа Кузяевы. А жаль этих дворовых ребят, они же наши, они нам ближе, мы бы за них болели.
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plehanov6
1530004076
А если кузяев играл бы лучше, точно выиграли БЫ!
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