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  • Фернандес: «Играть на домашнем чемпионате мира – особые чувства»

Фернандес: «Играть на домашнем чемпионате мира – особые чувства»

25 июня 2018, 07:43
4

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес считает, что после удачных игр на старте турнира, все соперники будут настраиваться на игры с российской командой с удвоенной силой.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия пройдет в Самаре в понедельник, 26 июня, в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

— С чем вы связываете такой удачный старт сборной России?

— В первую очередь с поддержкой наших болельщиков. Во многом мы выиграли первые два матча потому, что они гнали нас вперед от начала до конца. Для нас это очень важно. При той энергетике, которая исходит от наших фанатов, ты просто не можешь играть плохо, в тебе открываются дополнительные ресурсы. Играть на домашнем чемпионате мира — это особые чувства. Также отметил бы роль тренерского штаба, который очень четко помог разобрать нам все сильные и слабые стороны сборных Саудовской Аравии и Египта. Мы выбрали правильную тактику и были готовы ко всему.

— Сборная России впервые за 32 года преодолела групповой этап ЧМ. Что для вас это значит?

— В команде все счастливы. Нам удалось решить задачу-минимум, и теперь мы можем спокойно идти вперед. Не буду загадывать, до какой стадии мы можем дойти. Мы уже доказали, что способны на многое, но самый главный матч — это следующий. Надо продолжить также усиленно тренироваться, а может, и еще более интенсивно. Ведь теперь все будут настраиваться на нас с двойной силой.

— В заключительном туре группового этапа вам предстоит встреча с Уругваем. Что думаете об этой команде?

— Мы очень уважаем Уругвай. В этой команде практически нет слабых мест, все линии укомплектованы футболистами ведущих европейских клубов. Нам будет непросто, но мы постараемся одержать победу и вновь порадовать наших болельщиков. Уверен, в Самаре тоже будет полный стадион.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Фернандес Марио
Комментарии (4)
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vitvik
1529907740
Дома хорошо. Но после Чемпионата Марио планирует погостить в Бразилии.
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Cules2013
1529909055
Ну как домашний, всё же ты бразилец. Настоящий дом у тебя там. Всё-таки уверен, что в Бразилии болеют несколько энергичнее. Ну а так, понятно, что здесь своих будут поддерживать, как могут, бразилец ты или русский)
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vladimir-7
1529912497
Бомбардир, понедельник это 25 июня, а у вас понедельник-26 июня.
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zigbert
1529918317
Конечно поддержка трибун многое значит.Вперед Россия!
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