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  • Семин: «В каждую линию нам надо по одному игроку для усиления»

Семин: «В каждую линию нам надо по одному игроку для усиления»

25 июня 2018, 06:37
11

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассчитывает перед стартом в Лиге чемпионов получить усиление по одному игроку в каждую линию.

«На этот сбор мы взяли большую группу нашей молодежи. Это 10 игроков из «Казанки» и молодежной команды. Мы постоянно сравниваем этих ребят.

Год прошел, посмотрим какие есть изменения. Мы им даем шанс, чтобы они были на виду у основного состава.

Шесть игроков, которые участвуют в чемпионате мира, получат небольшой отпуск. Это будет индивидуальный отпуск.

Как обычно перед каждым сезоном есть очень много проблем. Проблема в том, что одни игроки начинают раньше, а другие – позже. А чемпионат стартует одинаково для всех.

Мы же играем в Лиге чемпионов, поэтому мы должны совершенно по-другому быть готовы, в каждую линию нам надо по одному игроку для усиления», – сказал Семин.

В данный момент «Локомотив» проводит сбор в Австрии.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Семин Юрий
Комментарии (11)
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Рубик Докоян
1529906251
Что-то совсем не слышно Геркуса ? Неужели, чемодан собирает ?...
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Антибиотик
1529938166
То, что игроки нужны в каждую линию, мы знаем. Вопрос в том, когда вы их собираетесь приобретать? Время идет, а у нас из новичков только засидевшийся в Рубине Рифат.
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Fan Loko mik
1529942295
Палыч как всегда прав!!!!! Только кого именно? А самое главное КОГДА?????
Ответить
bumer_moscow
1529947098
да
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САДЫЧОК
1529997661
всё по делу..нужно точечно усилиться!
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Дон_Шип
1530345515
руки, ноги, главное хвост! в смысле результат нужен, а то одни слова пока
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