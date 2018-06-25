Семин: «В каждую линию нам надо по одному игроку для усиления»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассчитывает перед стартом в Лиге чемпионов получить усиление по одному игроку в каждую линию.

«На этот сбор мы взяли большую группу нашей молодежи. Это 10 игроков из «Казанки» и молодежной команды. Мы постоянно сравниваем этих ребят.

Год прошел, посмотрим какие есть изменения. Мы им даем шанс, чтобы они были на виду у основного состава.

Шесть игроков, которые участвуют в чемпионате мира, получат небольшой отпуск. Это будет индивидуальный отпуск.

Как обычно перед каждым сезоном есть очень много проблем. Проблема в том, что одни игроки начинают раньше, а другие – позже. А чемпионат стартует одинаково для всех.

Мы же играем в Лиге чемпионов, поэтому мы должны совершенно по-другому быть готовы, в каждую линию нам надо по одному игроку для усиления», – сказал Семин.

В данный момент «Локомотив» проводит сбор в Австрии.