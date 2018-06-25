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    Семин: «В каждую линию нам надо по одному игроку для усиления»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассчитывает перед стартом в Лиге чемпионов получить усиление по одному игроку в каждую линию.

    «На этот сбор мы взяли большую группу нашей молодежи. Это 10 игроков из «Казанки» и молодежной команды. Мы постоянно сравниваем этих ребят.

    Год прошел, посмотрим какие есть изменения. Мы им даем шанс, чтобы они были на виду у основного состава.

    Шесть игроков, которые участвуют в чемпионате мира, получат небольшой отпуск. Это будет индивидуальный отпуск.

    Как обычно перед каждым сезоном есть очень много проблем. Проблема в том, что одни игроки начинают раньше, а другие – позже. А чемпионат стартует одинаково для всех.

    Мы же играем в Лиге чемпионов, поэтому мы должны совершенно по-другому быть готовы, в каждую линию нам надо по одному игроку для усиления», – сказал Семин.

    В данный момент «Локомотив» проводит сбор в Австрии.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    25.06.2018 06:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 30 июня 2018, 10:58

      руки, ноги, главное хвост! в смысле результат нужен, а то одни слова пока

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 26 июня 2018, 10:21

      всё по делу..нужно точечно усилиться!

      -1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 25 июня 2018, 20:18

      да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 25 июня 2018, 18:58

      Палыч как всегда прав!!!!! Только кого именно? А самое главное КОГДА?????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 25 июня 2018, 17:49

      То, что игроки нужны в каждую линию, мы знаем. Вопрос в том, когда вы их собираетесь приобретать? Время идет, а у нас из новичков только засидевшийся в Рубине Рифат.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июня 2018, 08:57

      Что-то совсем не слышно Геркуса ? Неужели, чемодан собирает ?...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Рубик Докоян 25 июня 2018, 10:35

      вчера объявился, пока чемодан не собирает:
      https://www.instagram.com/p/BkaI0atljLl/?taken-by=ilgerkus

      -2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > VGreen 25 июня 2018, 10:43

      Прочёл на одном сайте, где он в инстаграме отвечает пользователям. Что он как и Сёмин входит в трансферный комитет клуба и что по трансферам игроков приоритет остаётся за главным тренерам. Видно популярно объяснили кто есть кто в футболе. Его уже мало видно и слышно, а то как Фурсенко всюду трындел.

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Рубик Докоян 25 июня 2018, 11:14

      ага))) руководство РЖД попросило тише быть походу))

      -2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > VGreen 25 июня 2018, 11:20

      Безусловно, тише и скромнее. А то уже столько себе заслуг присвоил в успехе клуба.

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Рубик Докоян 27 июня 2018, 21:04

      А чья заслуга в успехе клуба по твоему??? Сёмин и при Смородской тренировал да только не получилось ни чего у него в тот раз...Последние годы паровоз выглядел очень бледно а с приходом Геркуса взяли чемпионство....Совпадение??? ...не думаю...А по поводу говорит много, так ведь его спрашивают он и отвечает...

      -2
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