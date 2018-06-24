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    Тренер Швеции: «Матч с Германией? Финал игры – худший в моей карьере»

    Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Германии (1:2).

    «Немцы начали праздновать прямо у нас на глазах. На нашей лавке многие взбешены. Я был очень зол. Когда матч кончается, ты жмешь руки и уходишь. Нельзя вести себя так, как повели себя немцы.

    О тактике сейчас сложно говорить. Во мне столько всего сейчас кипит. Не хочу никого не обвинять, но на Берге мог бы быть пенальти. А немцы не так много создали. Мне сейчас сложно анализировать. Это худший финал игры в моей карьере», – сказал Андерссон.

    Три действующих чемпиона мира вылетали из группы. А что Германия?

    Источник: Sports.ru

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    24.06.2018 01:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 24 июня 2018, 08:11

      я тоже в бешенстве, я его пони маю

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