Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Германии (1:2).

«Немцы начали праздновать прямо у нас на глазах. На нашей лавке многие взбешены. Я был очень зол. Когда матч кончается, ты жмешь руки и уходишь. Нельзя вести себя так, как повели себя немцы.

О тактике сейчас сложно говорить. Во мне столько всего сейчас кипит. Не хочу никого не обвинять, но на Берге мог бы быть пенальти. А немцы не так много создали. Мне сейчас сложно анализировать. Это худший финал игры в моей карьере», – сказал Андерссон.

Три действующих чемпиона мира вылетали из группы. А что Германия?